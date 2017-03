Middle-earth: Shadow of War estará optimizado para Xbox Scorpio

En este artículo tuvimos ocasión de ver los requisitos mínimos y recomendados de Middle-earth: Shadow of War para PC, un juego que además estará optimizado para Xbox Scorpio, la próxima consola de Microsoft, que como sabemos llegará a finales de este mismo año.

La confirmación llega de la mano de la propia Microsoft, así que es oficial y no, no es una simple referencia a la compatibilidad del juego sino algo mucho más grande, ya que de por sí todos los juegos que lleguen a Xbox One deben funcionar en Xbox Scorpio y viceversa.

No hay detalles concretos sobre las mejoras que traerá esa versión de Middle-earth: Shadow of War para Xbox Scorpio, pero teniendo en cuenta que dicha consola montará una GPU de 6 TFLOPs y que tendrá un procesador más potente que el de Xbox One podemos esperar grandes cambios.

Uno de ellos podría ser el renderizado en 4K nativo, aunque debemos recordar que esto no es obligatorio y que es la desarrolladora la que tiene en última instancia la libertad de elegir cómo quiere aprovechar el extra de potencia que ofrece Xbox Scorpio.

¿Y qué podrían hacer más allá del 4K nativo? Pues muy fácil, mejorar la calidad gráfica en general y mantener 60 FPS totalmente estables con una resolución Full HD 1080p, por ejemplo.

Las diferencias que marca la calidad gráfica en general del juego pueden ser muy grandes, ya lo vimos por ejemplo en la imagen que acompañamos, donde tenemos una comparativa de Rise of The Tombr Raider en PS4 Pro bajo 4K reescalado y PC en calidad muy alta y 4K.

Según las últimas informaciones Xbox Scorpio tendrá un precio aproximado de 399 dólares.

