Análisis de Dark Souls 3: The Ringed City para PC

No os voy a mentir, esperaba con muchas ganas el lanzamiento de Dark Souls 3: The Ringed City, un contenido descargable que como sabemos supone el punto final no sólo de la tercera entrega de la saga, sino también el cierre de la franquicia de From Software.

Esto quiere decir que no veremos un Dark Souls 4, al menos a corto o medio plazo, ya que Hidetaka Miyazaki y sus chicos han decidido centrarse en sacar adelante otros proyectos y dar un descanso a su gallina de los huevos de oros.

Personalmente tengo sensaciones enfrentadas. Como a todo fan de la franquicia la decisión de no seguir adelante con la franquicia me disgusta, ya que significa que no podré disfrutar de un nuevo Dark Souls, pero por otro lado lo entiendo y hasta me parece que hacen lo correcto.

Dar un descanso a la franquicia significa tener tiempo para pensar, tener nuevas ideas y para disponer de los recursos necesarios para ponerlas en práctica. Esto es una contraposición clara con lo que hacen compañías como Activision por ejemplo, que ha exprimido tanto la saga Call of Duty que al final hasta los fans más cerrados les han acabado dando la espalda.

Tras esta introducción sobre el futuro de Dark Souls, obligada por lo que supone The Ringed City, entramos a realizar el análisis. Como siempre esperamos que os guste y os animamos a dejar cualquier duda en los comentarios.

Equipo de pruebas y apartado técnico

Hemos probado Dark Souls 3: The Ringed City en un equipo que podemos considerar como gama alta, utilizando una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y todos los ajustes al máximo. Justo debajo os dejamos un resumen con las especificaciones del mismo:

Procesador RYZEN 7 1800X con ocho núcleos y dieciséis hilos @ 4.025 MHz.

16 GB de RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 a 2.933 MHz en doble canal, con latencias 16-16-17-36.

Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5.

Ventilador Noctua NH-U12S.

Tarjeta gráfica GTX 1080 Founders Edition con 8 GB de GDDR5X y GIGABYTE GTX 970 Windforce 3X con 3,5 GB + 0,5 GB de GDDR5.

con 8 GB de GDDR5X y con 3,5 GB + 0,5 GB de GDDR5. SSD Samsung Evo 850 de 500 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Todos los controladores actualizados a la última versión disponible.

Fuente de alimentación Tacens Valeo V 700W.

Hemos querido utilizar dos tarjetas gráficas diferentes para que os hagáis una idea del rendimiento que podéis esperar con GPUs de gama alta (GTX 1080) y de gama media-alta (GTX 970).

Con ambas el rendimiento ha sido soberbio y hemos podido mantener en todo momento una fluidez absoluta, aunque hemos notado leves problemas de “popping” en algunos momentos concretos. Nada especialmente grave ya que apenas se nota, pero es un análisis y hay que decirlo todo.

La calidad gráfica del juego sigue la línea a la que estamos acostumbrados en Dark Souls 3, aunque debo decir que la ambientación, los decorados y los enemigos me han gustado mucho más en líneas generales que sus equivalentes de Ashes of Ariandel.

Sólo tengo una excepción y es “el jefe final” de Ashes of Ariandel, que me parece mucho más épico que el de Dark Souls 3: The Ringed City.

Os recordamos que para acceder a este DLC tenéis que ir al Horno de la Primera Llama si sólo tenéis el juego original, o a la escena del combate final de Ashes of Ariandel si tenéis dicho DLC.

Historia y valoración personal

Dark Souls 3: The Ringed City es el final de una franquicia y precisamente From Software ha querido que el mismo nos cuente también el final de la era del fuego.

Nada más empezar el DLC nos encontramos con una vista tan impresionante como desoladora, en la que encontramos construcciones enmarañadas casi como si hubieran sido aplastadas y amontonadas por las manos de un niño pequeño jugando con montones de plastilina, y de “varios colores”.

Dejo ese guiño de “varios colores” porque estoy seguro que los fans de la franquicia reconocerán la presencia de más de una zona en esa maraña aglutinada que da forma a Montón de Residuos.

Sin duda es una forma tan épica como sencilla de empezar un DLC, y en mi opinión es uno de los mejores escenarios de todos los que nos encontramos a lo largo del mismo.

La jugabilidad se mantiene inalterada y también el estilo narrativo clásico de Dark Souls, lo que significa que el juego nos cuenta más cosas de forma indirecta que directa, es decir, a través de los escenarios y de los objetos que iremos encontrando.

No es especialmente largo ya que su duración aproximada es de entre 3 y 6 horas, siempre dependiendo de lo habilidosos que seamos, de lo rápido que nos movamos y de lo que nos paremos a deleitarnos con los escenarios o incluso a leer la historia detrás de cada nuevo objeto.

Sin embargo aporta una buena dosis de contenido, ya que trae enemigos nuevos , escenarios muy variados y trabajados y bastantes objetos y hechizos nuevos.

Entre todos los enemigos que aparecen los que más me han impactado han sido sin duda los ángeles, uno de los enemigos en apariencia más duros del juego, aunque como descubriréis en realidad tienen truco, y ese truco explica porqué están más cerca de ser demonios podridos con alas que ángeles de verdad.

La dificultad es bastante dispar. Algunas zonas son bastante complejas y nos hacen pensar, aunque al final no nos queda otra que recurrir al método de prueba y error si jugamos limpio y no recurrimos a guías. Otras zonas sin embargo son bastante fáciles.

Por lo que respecta a los jefes también hay un poco de todo, aunque lo cierto es que el DLC empieza a lo grande, ya que nos planta ante dos jefazos que además tienen una segunda fase. No digo nada más porque no quiero hacer el más mínimo spoiler.

Conclusiones

Dark Souls 3: The Ringed City es un DLC casi perfecto, un broche de oro a una de las mejores sagas que nos ha regalado From Software, y que lamentablemente se despide de nosotros hasta nuevo aviso.

Una compra imprescindible y totalmente recomendable. Podéis haceros con él a través de Steam, donde tiene un precio de 14,99 euros.

Nos ha gustado

Excelente apartado técnico y artístico.

Ambientación perfecta.

Jugabilidad a prueba de bomba.

Es un reto de verdad.

El auténtico final se complementa con Ashes of Ariandel.

Escenarios variados, enemigos verdaderamente únicos y muchos objetos nuevos.

