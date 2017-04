¡Recuerda! Windows Vista dice adiós mañana ¿Alternativas?

Microsoft finaliza mañana 11 de abril el soporte técnico a Windows Vista. A partir de ahí, el sistema no recibirá actualizaciones de seguridad ni de otro tipo, como tampoco opciones de soporte técnico asistido gratuito o de pago ni otro contenido técnico.

La finalización del soporte extendido es el último paso antes del final de la vida útil de un sistema operativo de Microsoft, que de forma general está establecido en 10 años. La utilización de software sin soporte es problemático porque los atacantes crean malware aprovechando las vulnerabilidades sin parchear. También terceros suspenden soporte y -por ejemplo- Ubisoft ha anunciado la retirada del cliente Uplay para Windows Vista.

En todo caso Windows Vista no es un problema como sí lo fue (y lo sigue siendo) la retirada de soporte de otros sistemas como Windows XP, que sigue siendo usado en muchos millones de equipos, especialmente del sector empresarial. Y no digamos nada del final de Windows 7 previsto para enero de 2020. Palabras mayores si Windows 10 no logra recuperarle cuota de mercado.

El caso que nos ocupa es distinto. El uso de Windows Vista es hoy mínimo según los informes de cuota de mercado, por lo que su final no debe suponer mayores problemas a la industria tecnológica. Eso sí, se va del mercado sin lograr quitarse el calificativo de ser “uno de los peores” sistemas operativos de Microsoft. Y ello a pesar de una campaña de lanzamiento multimillonaria y la gran expectación previa generada al llegar cinco años después de Windows XP.

Alternativas a Windows Vista

La recomendación para los clientes de Windows Vista es migrar de sistema operativo a la mayor brevedad. Las opciones en Windows pasan por Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10. Todavía se venden licencias de los dos primeros lo que nos permitiría -de forma económica- actualizar a Windows 10 si así lo estimamos. Otra opción pasa por la compra de un nuevo equipo OEM, mayoritariamente con Windows 10 preinstalado.

Fuera de Windows, las opciones pasan por la compra de un Mac nuevo con sistema operativo OS X o -para los más audaces- el uso de hackintosh. Por supuesto, hay una tercera opción sumamente interesante, usar una distribución GNU/Linux para reemplazar a Windows Vista. Hay algunos desarrollos especializados en equipos con hardware más antiguo que funcionan realmente bien.