Nintendo descataloga también la NES Mini Classic en Europa

Sabíamos que era sólo cuestión de tiempo y al final se ha acabado cumpliendo. Tras anunciar que la NES Mini Classic pasaba “a mejor vida” en Estados Unidos la gran N ha hecho lo propio en el viejo continente.

En un comunicado oficial Nintendo ha confirmado que la NES Mini Classic ha sido descatalogada en Europa, lo que significa que no habrá más producción y que por tanto no llegarán nuevas unidades. Esto significa que una vez que se agote el stock que los minoristas tienen acumulado ya no será posible comprar una unidad nueva, salvo que recurramos a revendedores y estemos dispuestos a pagar un plus.

La explicación que ha dado la compañía japonesa es sencilla y clara, dicha consola fue un producto especial que no se concibió como algo duradero, es decir, que desde un principio tenían claro que su ciclo de vida iba a ser corto y que iba a estar disponible en cantidades reducidas y por un tiempo muy limitado.

Como decimos se veía venir, aunque es muy curioso que la firma japonesa haya dicho que “avisarán si reinician la producción”, un comentario que sugiere que igual podríamos ver una segunda oleada en algún momento.

En cualquier caso si tienes una NES Mini Classic deberías guardarla como un pequeño tesoro, ya que estamos convencidos de que se irá revalorizando con el tiempo, y si no has podido hacerte con una tienes dos grandes opciones.

La primera es intentar hacerte con una lo antes posible, pero te avisamos de que los precios están por las nubes y de que lo vas a tener bastante complicado para hacerte con una a buen precio.

Como segunda opción puedes recurrir a la guía que hemos publicado esta misma mañana y fabricarte tu propia NES Mini Classic. Sí, requiere un poco de esfuerzo pero el resultado es muy bueno y te acabará saliendo mucho más económica.

