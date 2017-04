Tim Cook paró los pies a Uber por violar la privacidad en iPhone

Uber se ha convertido en el malo de la película en medio mundo. El que fuera favorito y pionero en sistemas alternativos de transporte entre particulares, está en guerra con los taxistas de todo el mundo, prohibido en algunos estados y según The New York Times, pudo ser expulsado de la tienda oficial de Apple con lo que hubiera quedado herido de muerte teniendo en cuenta la dependencia de su aplicación móvil para mantener el negocio.

Cuenta NYT que Travis Kalanick, CEO de Uber, fue llamado a capítulo a la sede central de Apple a comienzos de 2015, donde Tim Cook le amenazó con dejar fuera la aplicación de la App Store si no cesaba las prácticas contrarias a la privacidad.

Resulta que, la app de Uber registraba una “huella digital” permanente en cada iPhone en el que se instalaba y permanecía incluso tras un borrado completo del terminal o reinicio a fábrica. Una grave violación de las políticas de privacidad de Apple en una práctica que se prolongó durante casi un año.

Además, Kalanick instruyó -supuestamente- a sus ingenieros de software para intentar ocultar el código de esta huella digital y pasar el proceso de revisión. En otras palabras, a sabiendas y según NYT, Kalanick trató activamente de engañar a Apple. Y lo consiguieron durante un año.

Aunque hay que valorar la alternativa en redes de transporte privado que ha traído servicios como Uber (imparable por muchas críticas que reciba), todo lo negativo relacionado con ella parece ser la típica historia de una empresa de éxito dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerse en candelero, incluso cuando eso signifique romper las reglas, en seguridad o normativa en el transporte, o violando gravemente la privacidad de los usuarios.

La información de The New York Times también revelan que Unroll.me, el organizador de suscripciones de correo electrónico vendió datos a Uber de sus usuarios. Su CEO no lo ha negado, pero se ha disculpado por no ser “lo suficientemente explícito” para explicar cómo funciona su servicio gratuito. Casi nada es gratis en la era de Internet y los datos siguen siendo oro.