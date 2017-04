La compañía japonesa ha vuelto a publicar unos resultados trimestrales bastante flojos que sin embargo nos dejan un detalle interesante, y es que sus esfuerzos en el sector del videojuego siguen dando frutos y que PS4 nunca había sido tan importante para Sony.

Sí, sabemos que PlayStation siempre ha sido un producto importante para Sony, pero decimos que nunca tanto como ahora por una razón muy sencilla, y es que en pleno declive de prácticamente todas las áreas de negocio de la firma japonesa lo único que brilla de verdad es PS4.

Las ventas de dicha consola no dejan de crecer, tanto en ciclos anuales como trimestrales, una hecho que confirma una vez más que la compañía japonesa hizo un excelente trabajo con PS4 y no sólo desde el punto de vista del hardware, sino también del software.

Sabemos que PS4 es más potente que Xbox One y ese hecho ya permitió a Sony ganar una batalla importante desde el principio. Sin embargo una victoria no te asegura ganar una guerra, la firma nipona fue consciente de ello y supo complementarla con el lanzamiento de juegos exclusivos tan atractivos como The Last of Us, Bloodborne y el reciente The Last Guardian, aunque todavía tiene en la recámara joyas tan esperadas como God of War y Days Gone.

También ha sabido actuar con PS4 Pro, una consola que a pesar de las críticas que ha recibido (más que merecidas) ofrece un buen valor desde el punto de vista calidad-precio, sobre todo teniendo en cuenta que juega con la clásica ventaja de ese extra de optimización que ponen en ella los desarrolladores.

Con todo esto en mente es fácil entender porqué PlayStation es cada vez más importante para Sony, y estamos seguros de que esta realidad no va a cambiar ni siquiera a largo plazo.

Más información: Sony.