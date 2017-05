Nintendo detalla los contenidos del primer DLC de Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild va a cumplir dos meses en el mercado y Nintendo no pretende esperar mucho más para lanzar el primero de los dos DLC que completan el llamado Pase de Expansión. Con un precio de 19,99 dólares / euros, el Pase de Expansión se repartirá en dos descargas de contenidos adicionales para la nueva aventura de Link.

Así, el primer DLC estará disponible a partir de verano y en lo que a novedades se refiere la lista incluye:

Trial of the Sword : una fase oculta en algún lugar de Hyrule que consiste en batir a todos los enemigos que se pongan por delante en unas 45 habitaciones. Suena muy parecido a la Cueva de las Sombras de Zelda: Twilight Princess, solo que en esta ocasión el héroe empezará sin ningún equipamiento.

: una fase oculta en algún lugar de Hyrule que consiste en batir a todos los enemigos que se pongan por delante en unas 45 habitaciones. Suena muy parecido a la Cueva de las Sombras de Zelda: Twilight Princess, solo que en esta ocasión el héroe empezará sin ningún equipamiento. Hero’s Path Mode : se trata de una nueva característica que recoge y muestra en el mapa el camino recorrido por Link en las 200 últimas horas de juego.

: se trata de una nueva característica que recoge y muestra en el mapa el camino recorrido por Link en las 200 últimas horas de juego. Hard Mode : o lo que es lo mismo, un nuevo nivel de dificultad más difícil, valga la redundancia. En general, todos los enemigos serán más difíciles de derrotar.

: o lo que es lo mismo, un nuevo nivel de dificultad más difícil, valga la redundancia. En general, todos los enemigos serán más difíciles de derrotar. Travel Medallion : un medallón mágico que permitirá al jugador crear un punto de teletransporte con el que agilizar los desplazamientos. Eso sí, solo podrá crear uno a la vez.

: un medallón mágico que permitirá al jugador crear un punto de teletransporte con el que agilizar los desplazamientos. Eso sí, solo podrá crear uno a la vez. Más armaduras y una máscara: escondidos en cofres, el jugador podrá encontrar repartidos por todo Hyrule 8 nuevos complementos de armadura basados en anteriores ediciones de Zelda. La máscara de Korok facilitará la detección de estos seres que pululan por todo el reino.

Si te sabe a poco, se apunta a que el segundo DLC, previsto para finales de año, es el que ampliará la historia del juego original.

Por otra parte ha llegado una nueva actualización de The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Nintendo Switch y Wii U con una novedad a destacar: ya se pueden escuchar los diálogos del juego traducidos a varios idiomas incluido el español.

