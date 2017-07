Call of Duty WWII no llegará a Nintendo Switch, está confirmado

Sledgehammer ha confirmado lo que ya nos temíamos, y es que Call of Duty WWII no va a llegar a Nintendo Switch, la nueva consola híbrida de la conocida compañía japonesa.

No han dado una explicación más allá del no rotundo, pero hay dos grandes razones que nos permiten entender mejor por qué Activision ha decidido no adaptar Call of Duty WWII a Nintendo Switch.

Nintendo Switch tiene una potencia inferior a Xbox One, una consola que a su vez está por debajo de PS4 en potencia bruta. A esto debemos unir el hecho de que la primera utiliza una CPU ARM y las otras dos montan procesadores x86.

En conjunto lo dicho significa que llevar Call of Duty WWII a Nintendo Switch supone un esfuerzo extra por parte de Sledgehammer, ya que tendrían que hacer una versión específica para la consola de la gran N reduciendo calidad gráfica y ajustando el código a sus particularidades.

La segunda razón es la base de usuarios. No hay duda de que la nueva consola de Nintendo se está vendiendo muy bien, pero su base de usuarios todavía es pequeña si la comparamos con Xbox One y PS4 así que el trabajo invertido en una adaptación de Call of Duty WWII no sería rentable aún.

Esto se entiende mejor si miramos por ejemplo a Wii, una consola que sí tuvo una adaptación de Call of Duty World at War. El motivo fue simple, la consola tenía una base de usuarios enorme (varias decenas de millones) así que estaban seguros de que sería rentable.

¿Es un problema para Nintendo?

Desde luego está claro que no es algo positivo, ya que supone que su consola se queda sin una de las franquicias más importantes del mundo del videojuego, aunque tampoco creemos que vaya a ser algo determinante.

El concepto que hay detrás de Nintendo Switch ha gustado y las franquicias exclusivas de la gran N están funcionando de maravilla, tanto que pueden ser suficiente para darle el impulso que necesita para establecer una amplia base de usuarios y empezar a ser más atractiva para terceros.

Más información: TweakTown.