Microsoft amplía el programa de actualización gratuito desde Windows 10 S a Pro

Microsoft ha ampliado hasta el 31 de marzo de 2018 el programa por el que los clientes del Surface Laptop pueden actualizar gratuitamente desde Windows 10 S a Windows 10 Pro.

El movimiento sugiere que los clientes no están demasiado contentos con este Windows 10 S, la versión simplificada (y limitada) de Windows 10 Pro que la compañía ha creado para restar mercado a los Chromebooks de Google, muy fuertes en nichos como el segmento educativo en Estados Unidos.

Aunque conviene darle el margen de tiempo correspondiente para valorar su aceptación, lo primero que se nos vino a la cabeza en la redacción al conocer el Windows 10 S fue “Windows RT” y “fiasco”. Apunta a ello y la extensión del programa de actualización gratuita a Windows 10 Pro refuerza esa idea.

Microsoft promete ventajas de rendimiento por la mayor ligereza del desarrollo. También en la gestión TI de los equipos y la mejora de la seguridad, básicamente por el bloqueo de instalación de aplicaciones a las certificadas por Microsoft en su tienda oficial Windows Store.

Ello nos lleva a una serie de importantes restricciones de las que ya te hemos hablado extensamente. El usuario que no esté informado de ello y pague un mínimo de 1.149 euros por un Surface Laptop, puede acordarse de los antepasados de los ejecutivos de Microsoft cuando compruebe que no puede instalar sus aplicaciones favoritas; están prohibidos antivirus de terceros, programas de copia de seguridad y utilidades de disco; nada de Chrome o Firefox o tampoco de buscadores que no sean Bing.

Si lo compra un usuario avanzado o profesional, más de lo mismo, verá que no podrá utilizar un montón de comandos en la consola; no podrá instalar controladores que no tengan componentes de Microsoft; no podrá implementar políticas para software de gestión de dispositivos móviles o no podrá unirse a un dominio de Windows.

Demasiadas restricciones que limitan el sistema a un nicho muy concreto de usuarios. De ahí que sea bienvenida la ampliación del Windows 10 Pro gratis, aunque confirme que este Windows 10 S lo va a tener complicado.