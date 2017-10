Así mejoran los juegos originales de Xbox en la Xbox One

La primera serie de juegos originales de Xbox para la Xbox One están disponibles desde hoy 24 de octubre para los usuarios de la consola. Es fruto del proceso de retrocompatibilidad confirmado por Microsoft en el pasado E3 para darle valor a su ecosistema de juegos y ofrecer la posibilidad de jugar títulos antiguos en las consolas más nuevas, en la Xbox One S y también en la próxima Xbox One X.

Un total de 13 títulos están disponible desde esta fecha para jugar. Una vez actualizada la consola podrás jugarlos directamente desde los discos originales si los tienes. Si no los jugaste en su momento y alguno te interesa, podrás comprarlos en la tienda Xbox Live por un precio de 9,99 dólares. Los suscriptores de Xbox Live Gold recibirán gratuitamente el Ninja Gaiden Black como regalo de promoción.

En cuanto a las mejoras, los juegos se ejecutarán en Xbox One a una resolución de 1080p, con tiempos de carga más rápidos y mejores tasas de refresco. Los juegos no han sido remasterizados por lo que no hay milagros, pero aún así se agradecen las mejoras.

Microsoft ha publicado algunos vídeos comparativos de la ejecución en la Xbox original y en las nuevas Xbox One:

Te dejamos la lista de juegos ofrecida para empezar y que promete ser ampliada en el futuro: