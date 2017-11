Xbox One S por 189 dólares en Black Friday 2017

Queda poco más de una semana para la gran jornada de compra con descuento, Black Friday 2017, y la mayoría de vendedores españoles ya tienen prepara estrategia, espectativas y logística como nos cuentan nuestros compañeros de MuyCanal.

Como todos los años, en unos días te ofreceremos una previa de las promociones generales anunciadas por los fabricantes y la próxima semana publicaremos un especial permanentemente actualizado con las mejores ofertas que encontremos para este Black Friday 2017 que oficialmente se celebrará el próximo viernes 24 de noviembre.

También te recordaremos una guía con los mejores consejos para aprovechar la jornada. No te calientes ante tanto “Black Friday” que verás en los sitios más insospechados y no tecnológicos como reclamo. Las mejores ofertas no llegarán hasta el final de la próxima semana, fin de semana incluido y el lunes 27 de noviembre con la celebración de la variante on-line, Cyber Monday.

Como ejemplo de las ofertas oficiales anunciadas destacamos la Xbox One S por 189 dólares. Un precio sensacional para la consola de Microsoft (lo más bajo nunca visto desde el lanzamiento) y el acceso a su ecosistema de juegos. Las consolas suelen tener buenas promociones y también hay anunciada una 2DS Zelda para el Black Friday 2017 por 79 dólares, incluido el juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D.

Es seguro que Sony ofrecerá promociones para la PS4. Hay mucho y bueno anunciado en todos los segmentos de tecnología. Ahorra que ya te contamos.