En este artículo os contamos que Cyberpunk 2077 iba a ser un proyecto muy ambicioso de los creadores de The Witcher, pero también vimos que dicho título contaría con un modo online que sería el que permitiría su sustento y rentabilidad a largo plazo.

Esto apuntaba directamente a la posible introducción de micropagos por parte de CD Projekt RED, algo que su CEO no ha negado de forma directa en sus últimas declaraciones, aunque al menos ha sido capaz de poner un poco de orden y tranquilizar a los fans diciendo:

No hay duda de que el CEO de CD Projekt RED ha aprovechado para meter el dedo en el ojo a EA, quien como sabemos ha estado recientemente en el ojo del huracán por la polémica del sistema de micropagos de Star Wars Battlefront II.

Si os fijáis bien en la respuesta veréis que el ejecutivo polaco no ha dicho que Cyberpunk 2077 no vaya a tener micropagos, sino que más bien estos se limitarán al modo multijugador. En cualquier caso es una buena noticia ya que implica que podremos disfrutar sin problemas de un modo campaña pleno y sin elementos “pay to win”.

Habrá que ver eso si cómo integran esos micropagos en el modo multijugador y si se limitan a hacer que tengan un impacto mínimo sobre el juego. Es muy importante, ya que todos sabemos las consecuencias que unos micropagos desequilibrados pueden tener en un juego de rol online (Requiem es uno de los mejores ejemplos que me viene a la cabeza ahora mismo).

Más información: WCCFTech.

.@PrettyBadTweets Worry not. When thinking CP2077, think nothing less than TW3 — huge single player, open world, story-driven RPG. No hidden catch, you get what you pay for — no bullshit, just honest gaming like with Wild Hunt. We leave greed to others.

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 19 de noviembre de 2017