Comparativa de Fallout 4 en Xbox One X frente a PC y PS4 Pro

Los chicos de Candyland han publicado una comparativa de Fallout 4 en Xbox One X, PS4 Pro y PC que nos permite ver claramente no sólo el acabado gráfico de cada una de ellas sino también el rendimiento medio.

Antes de entrar a valorar los resultados debemos aclarar la configuración que tiene cada juego ya que obviamente marca diferencias importantes que debemos conocer de forma previa.

Fallout 4 en Xbox One X trabaja en resolución 4K dinámica, lo que significa que el juego llega a 3.840 x 2.160 píxeles de forma nativa pero reduce la resolución en la línea horizontal cuando hay demasiada carga gráfica para mantener 30 fotogramas por segundo de forma estable. Esto significa que no es 4K real ya que registra bajadas hasta los 3.264 x 2.160 píxeles.

En el caso de PS4 Pro el juego funciona en resolución 1440p de forma nativa y también tiene por objetivo mantener 30 fotogramas por segundo de forma estable. Además de mejorar la resolución frente a la versión de PS4 (1080p) eleva la calidad gráfica en general.

Por lo que respecta al juego funcionando en PC tenemos resolución 4K nativa y los ajustes de calidad gráfica configurados al máximo. Esto implica un enorme consumo de recursos, sobre todo el tema de la distancia de visión y de las sombras, pero también marca una diferencia importante como podemos ver en el vídeo.

La versión para PC luce mucho mejor que las de Xbox One X y PS4 Pro, tanto por nivel de detalle como por definición y distancia de visión y de sombras. También logra medias de FPS más elevadas, pero no es capaz de mantener 60 fotogramas por segundo de forma estable. En segunda posición queda la versión de Xbox One X, que supera claramente a la PS4 Pro.