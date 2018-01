Razer detalla los juegos optimizados para el Razer Phone

El conocido fabricante de equipos y accesorios gaming ha publicado una lista oficial en la que recoge todos los juegos optimizados para el Razer Phone, un smartphone que cuenta con una pantalla de 120 Hz.

La lista que podéis ver en las dos imágenes adjuntas recoge todos los juegos optimizados para el Razer Phone que pueden aprovechar esa pantalla de 120 Hz, es decir que son capaces de ofrecer una tasa elevada de fotogramas por segundo para mejorar la experiencia del usuario.

Es importante tener en cuenta que el hecho de que los juegos estén optimizados no quiere decir que vayan a funcionar a 120 FPS, sino que simplemente trabajan a más de 30 FPS y que por tanto pueden mostrar una mejora de fluidez que puede llegar a ser considerable.

No hemos tenido la oportunidad de hacer una comparativa, pero teniendo en cuenta que el Razer Phone monta un SoC Snapdragon 835 podemos tomar como referencia los resultados de rendimiento de otros smartphones tope de gama basados en el mismo SoC.

En este sentido y a modo de ejemplo sabemos que un Pixel 2 no logra alcanzar 60 FPS en Asphalt 8, así que nos quedamos con dudas importantes sobre qué habrán hecho exactamente los desarrolladores para poder optimizar esos juegos para que puedan aprovechar la pantalla de 120 Hz del Razer Phone.

Sin entrar en complicaciones se me ocurre una posible reducción de la resolución o de la calidad gráfica, pero no hay información oficial que nos permita aclarar esta cuestión así que de momento no hay nada definitivo.

En cualquier caso Razer debería centrar todos sus esfuerzos en corregir los problemas que está dando su smartphone, un tema que ya tuvimos ocasión de ver en este artículo.

