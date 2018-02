Análisis: LG Hombot turbo especial videovigilancia

Total







7 Autonomía

Tamaño depósito

Ruido

Precio

Tengo la sensación de que poco a poco pasar la aspiradora será cosa del pasado. Aunque primero tendremos que asistir a una democratización de los robots aspiradores. Pero aún así, ahora mismo contamos con una gran oferta y variedad. Puede que penséis que los robots aspiradores no puede ser algo en lo que haya variedad, pero para nada es así. Pueden variar según la forma, el circuito que sigue al aspirar, su forma de control o incluso en la incorporación de características adicionales.

En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de analizar uno de los modelos de LG, el LG Hombot turbo especial videovigilancia avanzada, un modelo muy completo y el único del mercado que incorpora cámara para controlar la casa cuando no estamos.

Los Hombot de LG se distinguen por su diseño cuadrado, muy útil para cubrir todas las esquinas. Incorpora un motor Smart Inverter, los cuales son un 28% más pequeño que los motores convencionales, un 22% más ligero y un 13% más eficiente, según LG. De este modelo, llama también la atención los dos cepillos rotatorios que incorpora en las esquinas delanteras, en la misma parte en la que lleva dos cámaras que cumplen las funciones de videovigilancia. De esta forma el robot nos recuerda a un bichito que corre por la casa. O al menos a mi si me lo parece.

Pero este robot no solo pasa la aspiradora, también pasa la mopa, ya que incorpora una mopa que podemos poner el robot cuando queramos sacar brillo al suelo.

La instalación del robot es muy sencilla, enchufamos la base a la corriente eléctrica, encendemos el interruptor del aspirador y ya está listo. Podemos controlarlo y acceder a los modos de limpieza de tres formas distintas: desde los botones que incorpora el propio robot en su parte superior, desde el mando que trae consigo, o desde el móvil con la aplicación SmartThinQ.

La aplicación SmartThinQ es la aplicación de LG para controlar todos sus electrodomésticos inteligentes, por lo que no está dedicada al aspirador. Pero desde ahí podremos programar, cambiar los modos de limpieza, pararla y, por supuesto, ver lo que nuestro robot ve.

Personalmente me es mucho más cómodo utilizarlo desde el móvil o desde el mismo robot. El mando es uno de esos pequeñitos de fácil pérdida.

Múltiples modos de limpieza

Cuenta con tres modos de limpieza programables que se adaptan a las necesidades de cada momento o cada casa:

Modo espiral : Ideal para estancias pequeñas y diáfanas. El hombot se desplaza en una espiral amplia.

: Ideal para estancias pequeñas y diáfanas. El hombot se desplaza en una espiral amplia. Modo zigzag : Ideal para superficies grandes con pocos obstáculos.

: Ideal para superficies grandes con pocos obstáculos. Modo celda por celda: Ideal para superficies complicadas con muchos obstáculos. Consigue una limpieza más eficiente.

Según el nivel de suciedad del suelo, durante el proceso de limpieza podremos añadir si queremos que además sea modo turbo, ideal para hogares con mascotas. Este modo consigue una limpieza de alfombras y estancias muy sucias un 30% más potente que el modo normal al maximizar las revoluciones del motor. O el modo turbo alfombras, el Hombot activa automáticamente el modo Turbo cuando detecta alfombras y moquetas, para una limpieza más potente. Después de limpiar la alfombra, desactiva el modo turbo. Eso sí el modo turbo tiene dos problemas, el ruido y la batería.

Con el modo turbo el aspirador hace un ruido normal de un aspirador, pero es cierto que con un modo normal es bastante silencioso, 60 dB. Por otro lado, el modo turbo agota rápidamente la batería y es imposible que limpie una casa de unos 75 metros cuadrados con ese modo activado.

Además incorpora el modo “mi espacio” que permite delimitar con el mando a distancia una zona concreta de limpieza para que el Hombot la limpie dos veces consecutivas sin salirse de dicho perímetro. Muy útil para repasar alfombras o algunas zonas especialmente sucias.

La clave de estos modos es probarlos todos y dar con el que más se ajuste a las necesidades de la casa. Es un acierto que LG incluya diferentes formas de limpieza, ya que no todas las casas son iguales y de esta forma nos aseguramos una limpieza lo más exhaustiva posible.

Aspirador ¿Inteligente?

El Hombot Turbo incorpora novedades que le permiten ser más inteligente que el resto, aunque en ocasiones se atasca con la misma piedra que otros aspiradores ¿O deberíamos decir cordón?

Su sistema de navegación inteligente es increíble. Verdaderamente el Hombot no se choca con nada, salvo que sea una persona o animal que haya aparecido derepente en su área sin que él pueda preveerlo. Llama mucho la atención, sobre todo cuando has tenido otros aspiradores algo más torpes. Esto lo consigue gracias a su software Robo Navi y a su doble cámara Dual Eye, el Hombot escanea y traza un mapa de la superficie de la habitación, memorizando cada obstáculo, evitando el movimiento aleatorio y minimizando los choques. Sus sensores infrarrojos reconocen los obstáculos, evitando las rozaduras con paredes y muebles, y sus sensores ultrasónicos evitan la colisión con objetos transparentes. Además, su sensor óptico detecta los desniveles evitando su caída por las escaleras. También cuenta con una función aprendizaje que memoriza la localización de los obstáculos.

Pero como hemos comentado antes, hay obstáculos insalvables para algunos robots y en este caso son los cordones, el Hombot se ha quedado atrapado en alguna zapatilla que se quedó olvidada, así mucho cuidado con no tener la casa desordenada. Eso sí, si se engancha con algún cable, podremos desengancharlo y volverlo a dejar el mismo sitio, que el sabrá donde se ha quedado gracias a la función Smart Resume.

Las puertas medio cerradas o los muebles no serán una obstáculo para él, porque es insistente y gracias a la función Smart Exit, sabrá salir de un sitio en el que ha podido entrar solo.

Además el Hombot Turbo habla, no podrás mantener una conversación con él pero se sabe más de 120 palabras, que te indicarán el estado del robot si lo necesitas. Muy útil cuando se queda atrapado debajo de la cama o algún otro mueble y no sabes dónde estás.

El aspirador vigilante

Como ya hemos dicho desde la aplicación podremos ver lo que nuestro robot ve. Podemos vigilar mientras aspira, pero también lo podremos controlar a modo de drone desde nuestro smartphone, incluso podremos hacerlo desde fuera de casa si éste está conectado a la WiFi. Cuenta con tres modos de videvigilancia:

HomeView: La cámara frontal adicional del HOMBOT, permite ver desde tu Smartphone todo lo que sucede a tiempo real en tu casa, mientras el robot está limpiando.

La cámara frontal adicional del HOMBOT, permite ver desde tu Smartphone todo lo que sucede a tiempo real en tu casa, mientras el robot está limpiando. HomeGuard: El Hombot se mantiene en tu casa en la posición de alerta seleccionada, si detecta cualquier movimiento te avisa, enviándote una secuencia de imágenes a tu Smartphone. Por supuesto, en el caso de que haya alguien en casa, serán imágenes de piernas o patas de animales y además de poca calidad.

El Hombot se mantiene en tu casa en la posición de alerta seleccionada, si detecta cualquier movimiento te avisa, enviándote una secuencia de imágenes a tu Smartphone. Por supuesto, en el caso de que haya alguien en casa, serán imágenes de piernas o patas de animales y además de poca calidad. Home Joy: Con esta opción podrás comprobar lo que está sucediendo en cualquier habitación de tu casa, mientras mueves y diriges el Hombot desde la pantalla de tu Smartphone a través de la App Smart ThinQ.

Personalmente el modo videvigilancia no me parece especialmente útil. Las imágenes a penas tienen calidad y un robot a ras del suelo no puede suplir a una cámara de videovigilancia. No deja de ser un añadido que encarece muchísimo el producto, pero tal vez puede ser interesante para chalets o casas unifamiliares muy grandes y a los dueños les puede dar algo de tranquilidad saber que tienen un sistema más de videovigilancia.

Un gran depósito pero poca batería

El depósito es grande (0,6L), fácil de extraer y es muy difícil que te manches. En mi caso he tenido que vaciarlo cada tres ciclos de limpieza y cuando tienes que hacerlo, el aspirador te lo dice. También cuenta con un filtro EPA 11 anti alergias incluido en toda la gama atrapa las partículas perjudiciales para la salud y expulsa el aire limpio.

Lo que menos me ha gustado es la batería, ya he dicho que con el modo turbo, que es el más eficiente dura muy poco y cuando está a punto de acabarse decide que ha limpiado suficiente y se vuelve solo a la base, si queremos podemos activar una opción de que reanude la limpieza cuando se halla cargado. El problema es que le cuesta volver al punto donde se ha quedado, igual que no es muy rápido volviendo a su base y se suele perder, sobre todo si lleva pocos ciclos en casa. Pero dentro de lo malo, con que pase dos veces ya hemos aspirado la casa y no hemos tenido que cansarnos nosotros.

Conclusiones

La gama Hombot de LG es bastante completa, como he dicho se adapta bastante bien a las necesidades de cada persona y hogar. Pero este modelo en concreto me parece algo excesivo y recargado ya que la opción de videovigilancia hace que cueste 800 euros y sin la esta opción se queda en 500 euros, un precio bastante razonable.