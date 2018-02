Microsoft no bloqueará el uso de teclado y ratón en Xbox One

Mike Ybarra, vicepresidente corporativo de la división Xbox, ha confirmado a través de su cuenta oficial en Twitter que no tienen intención de bloquear el uso de teclado y ratón en Xbox One, una buena noticia que sin embargo debemos matizar.

Como sabrá la mayoría de nuestros lectores las consolas están concebidas para ser utilizadas con un mando de control. Sin embargo el uso de teclado y ratón en Xbox One, y por extensión en cualquier consola actual, aporta un valor importante tanto en juegos concretos como en cuestiones de accesibilidad.

En lo que respecta a los juegos hay títulos como los de acción en primera persona que se controlan mucho mejor con ratón y teclado, tanto que dicho sistema puede suponer una ventaja clara frente a aquellos que utilicen un mando de control, gracias a la precisión y a la velocidad de movimientos que ofrece un ratón.

Por el lado de la accesibilidad el uso de ratón y teclado puede ser favorable para personas que sufran ciertos tipos de discapacidades, una realidad de la que Microsoft siempre ha sido muy consciente.

Ambas claves han llevado al gigante de Redmond a no tomar medidas en contra del teclado y el ratón como sistemas de control en Xbox One, aunque han confirmado que es un tema que dejan en manos de los desarrolladores.

Esto quiere decir que tampoco apoyarán de forma directa su utilización en juegos, y que serán los desarrolladores los que tendrán en definitiva la última palabra.

Más información: HotHardware.

We could but there are helpful scenarios with these devices (accessibility for one). Our general approach is to empower the developer to manage their game how they want.

— Mike Ybarra (@XboxQwik) 18 de febrero de 2018