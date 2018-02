Así son los Galaxy S9: imágenes y especificaciones completas

Pocas novedades de los Galaxy S9 le van a quedar por mostrar a Samsung cuando el próximo 25 de febrero lo presente oficialmente en Barcelona, después de las numerosas filtraciones oficiosas y oficiales que han llegado a Internet sobre los smartphones más esperados para el Congreso Mundial de móviles.

Lo último nos llega de un completísimo artículo de WinFuture, donde ofrece las imágenes que ves en el artículo y confirma el diseño, acabados de color y especificaciones que se han venido manejando de estos Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus. También se vuelve a citar un aumento de precio sobre el Galaxy S8 que llevaría al modelo Plus a la barrera de los 1.000 dólares.

No esperes innovaciones de calado porque no las habrá. Sí habrá mejoras en todos los apartados. El diseño sigue lo visto en los Galaxy S8 con la pantalla “Infinita” sin bordes, formato 18.5: 9 y el panel Super AMOLED. No había necesidad de cambiar demasiado porque están muy conseguidos, salvo la incómoda posición del sensor de huellas que ha sido cambiada.

El apartado del hardware interno pretende mejorar el rendimiento con los Snapdragon 845 y Samsung Exynos 9810 instalados según la región donde se comercialicen, junto a 4 o 6 Gbytes de RAM y 64 Gbytes para almacenamiento interno. Los dos modelos ofrecerán doble SIM.

También mejorado el sistema de cámaras con apertura variable f/1.5 y f/2.4 y el doble sensor del modelo plus. El escáner de iris y reconocimiento facial también mejoran con las nuevas cámaras, aunque no se ha detallado sus novedades.

Otra de las novedades llegarán del sistema de audio firmado por AKG, con altavoces estéreo que proporcionarán sonido envolvente.

En cuanto a los acabados de color, se confirma el nuevo “Lilac Purple“, que se añadiría a los conocidos como Midnight Black, Titanium Gray y Coral Blue. Bonito para quien guste de estos tonos violetas, lilas o púrpuras y perfectamente distinguible del rosa oro de anteriores Galaxy.

No será el acabado de color más atractivo para nuestro gusto, porque el gris titanio que verás más abajo le viene como anillo al dedo. Sus principales especificaciones serían:

Galaxy S9

Pantalla: Super AMOLED de 5,8 pulgadas con formato 18.5:9 y acabado Edge

Resolución nativa QHD+ para 1440 x 2960 píxeles

Chipsets: Snapdragon 845 (algunos mercados) y Exynos 9810 (modelo internacional).

RAM: 4 GB.

Almacenamiento interno: 64 GB UFS 2.1, ampliable con microSD (hasta 400 GB)

Cámara: trasera de 12 MP con apertura variable f/1.5 y f/2.4 y frontal de 8 megapíxeles con apertura f/1.5.

Batería de 3.000 mAh.

Conectividad: Lector de huellas. Escáner de iris. Recarga inalámbrica. Bluetooth 5.0. USB Type-C. Doble SIM en opción.

Resistencia al polvo y al agua IP 68.

Galaxy S9 Plus

Pantalla: Super AMOLED de 6,2 pulgadas con formato 18.5:9 y acabado Edge

Resolución nativa QHD+ para 1440 x 2960 píxeles

Chipsets: Snapdragon 845 (algunos mercados) y Exynos 9810 (modelo internacional).

RAM: 6 GB.

Almacenamiento interno: 64 – 128 GB UFS 2.1, ampliable con microSD (hasta 400 GB)

Cámara: trasera con doble sensor de 12 MP con apertura variable f/1.5 y f/2.4 y otro de 12 MP con apertura f/2.4. La frontal tendría 8 megapíxeles con apertura f/1.5.

Batería de 3.300 mAh.

Conectividad: Lector de huellas. Escáner de iris. Recarga inalámbrica. Bluetooth 5.0. USB Type-C. Doble SIM en opción.

Resistencia al polvo y al agua IP 68.

Precio previsto: entre 900 y 1.000 euros.

Precio y disponibilidad Galaxy S9

Los Galaxy S9 serán presentados el 25 de febrero en Barcelona con disponibilidad a partir del 8 de marzo. Preinstalarán Android 8 (Oreo) y contarán con la interfaz propia Samsung Experience 9.0.

La previsión de precios es de 800-900 euros para el Galaxy S9, mientras que el Galaxy S9 Plus costaría entre 900 y 1.000 euros.