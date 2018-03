El interés por la realidad virtual ha sido una auténtica montaña rusa; hace apenas un par de años esta tecnología volvía con gran fuerza y estaba cargada de promesas, pero con el paso del tiempo se ha ido apagando de forma notable.

Actualmente gigantes como Sony tienen en el mercado su propio kit dedicado para PS4 y PS4 Pro y tanto Oculus como HTC han seguido trabajando en nuevos proyectos relacionados con esta tecnología, pero si echamos un vistazo a ecosistema de software disponible nos daremos cuenta de que no se han cumplido las expectativas.

Esto ha llevado a muchos a pensar que el interés por la realidad virtual se ha apagado y que nos encontramos en una etapa de transición que podría acabar sentando muy mal a esos kits de primera generación. Lo dicho se apoya sobre todo en el valor superior que aportan los kits que combinan realidad virtual y realidad aumentada (realidad mixta), un formato que ha apoyado Microsoft prácticamente desde sus inicios.

En lo personal creo que es cierto que la realidad virtual no ha cumplido con las expectativas que generó en el mercado de consumo general, y que en este sentido su pobre adopción en las consolas de nueva generación ha tenido mucho que ver.

Ni PS4 ni Xbox One estaban pensadas para trabajar con un kit de realidad virtual y sus especificaciones a nivel de hardware no son lo bastante buenas como para ofrecer una experiencia realmente buena trabajando con dicha tecnología. Dado que los desarrollos de juegos se priorizan en consolas el problema se explica sólo; no sale rentable avanzar en desarrollos exclusivos que aprovechen únicamente el PC y que dejen en mal lugar a PS4.

Es evidente que el interés en el mercado de consumo general se ha apagado bastante pero no ha desaparecido, y estoy convencido de que con la llegada de PS5 y Xbox Two resurgirá con fuerza y se acabará consolidando definitivamente.

Ahora os toca a vosotros, los comentarios son vuestros.