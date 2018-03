Philips Brilliance 492P8: un monitor gigante de impresionante resolución

Philips 492P8 fue uno de los monitores informáticos presentados en la pasada feria IFA, destacando por un tamaño bestial de 49 pulgadas y la apuesta por el diseño ultrawide que está de moda como apuesta de la industria para impulsar las ventas de estos periféricos.

Philips ha tardado poco en actualizar este modelo llevando al extremo el formato (y de qué forma) aumentando la resolución nativa a unos increíbles 5120 x 1440 píxeles. Si te gustan las pantallas ultrawide, apunta, es lo más alargado en relaciones de aspecto, una medida de proporción entre el ancho y alto de la pantalla que en este modelo es de 32:9.

Con este formato, resolución y la diagonal de 49 pulgadas (mayor que la media instalada en televisores) es obligatorio montar un panel curvado (VA) para facilitar la visión en los laterales y por ello emplea una curva 1800R. El brillo máximo es de 600 cd/m², su ratio de contraste estático de 5000:1 y sus ángulos de visión de 178 grados.

Philips Brilliance 492P8 también mejora en conectividad, añadiendo puertos USB Type-C y Ethernet a las que ya había, Display Port, un D-Sub y dos HDMI, junto a un hub de puertos USB 3.0.

La firma parece enfocar el monitor a productividad y no a juegos, ya que no se menciona el tiempo de respuesta ni la frecuencia de actualización, como tampoco el soporte para tecnologías de sincronización de imágenes, FreeSync de AMD o G-Sync de NVIDIA. No se ha facilitado precio de venta.

Este monitor no es para todos, pero será una gozada para los defensores de este tipo de formato ultrapanorámico que valoran el mayor espacio de visualización en vertical y la alternativa que supone a los sistemas multimonitor. Y si no te gusta esta relación de aspecto no te preocupes. Nunca ha habido más oferta en monitores.