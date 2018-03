El lanzamiento de Far Cry 5 está a la vuelta de la esquina pero ya hemos podido ver una primera prueba de rendimiento y los resultados son bastante buenos. Lo nuevo de Ubisoft no muestra problemas importantes y registra un uso normal de la CPU.

Esto quiere decir que Far Cry 5 está mejor terminado que Assassin´s Creed: Origins y que presenta una optimización superior a la de aquél, que estaba plagado de fallos importantes como stuttering y que además consumía demasiados recursos a nivel de CPU, haciendo que fuese imprescindible contar con un procesador de ocho hilos para disfrutar de una experiencia totalmente óptima.

La prueba de rendimiento que veis en el vídeo se ha realizado utilizando un PC con un procesador Core i7 4930K (Ivy Bridge-E) de seis núcleos y doce hilos a 4,2 GHz, 8 GB de RAM y una GTX 980 TI. El resultado es de 85 FPS de media y 72 FPS de mínimo utilizando resolución 1080p y configuración la calidad gráfica al máximo (la caída a 68 FPS que veréis es por el consumo de recursos de ShadowPlay de NVIDIA).

Si os fijáis en la parte superior izquierda veréis que la carga de trabajo se reparte de forma óptima entre los seis núcleos del procesador, otro detalle positivo que parece confirmar que Far Cry 5 no tiene los problemas de dependencia monohilo que vimos en su momento en Far Cry Primal.

Os recordamos que Far Cry 5 llegará mañana a PC, Xbox One y PS4 y que para moverlo necesitaréis cumplir las siguientes especificaciones:

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 64 bits.

Intel Core i5-2400 (cuatro núcleos) o AMD FX-6300 (seis núcleos).

8 GB de RAM.

GTX 670 o Radeon R9 270 con 2 GB de memoria gráfica.

Buena experiencia en resolución 720p y calidad baja.

Requisitos recomendados

Windows 7 SP1 64 bits.

Intel Core i7 4770 (cuatro núcleos y ocho hilos) o AMD Ryzen 5 1600 (seis núcleos y doce hilos).

8 GB de RAM.

GTX 970 o Radeon R9 290X con 4 GB de memoria gráfica.

Buena experiencia en resolución 1080p y calidad alta (60 FPS estables).

