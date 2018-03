NJ Tech ha publicado una nueva comparativa en la que enfrentan una Radeon RX 550 de 2 GB con OC y una GeForce GT 1030 de 2 GB con OC, dos tarjetas gráficas que podemos considerar como de gama baja, aunque sus precios son distintos.

La Radeon RX 550 de 2 GB se puede conseguir por 99 euros mientras que la GeForce GT 1030 de 2 GB ronda los 80 euros de media, una diferencia de precio importante ya que hablamos de soluciones gráficas de menos de cien euros.

Como siempre vamos a repasar las especificaciones clave de cada tarjeta gráfica antes de entrar a ver los resultados de la comparativa, ya que ello nos permitirá tener una visión más clara.

GeForce GT 1030:

384 shaders a 1.468 MHz (modo turbo).

a 1.468 MHz (modo turbo). 24 unidades de texturizado.

8 unidades de rasterizado.

Bus de 64 bits.

2 GB de GDDR5 a 6 GHz.

Radeon RX 550

512 shaders a 1.287 MHz (modo turbo).

a 1.287 MHz (modo turbo). 32 unidades de texturizado.

16 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

2 GB de GDDR5 a 7 GHz.

Ambas han sido acompañadas de un modesto Core i5 2400, procesador de cuatro núcleos que ofrece un rendimiento más que suficiente para aprovechar ambas tarjetas gráficas sin problemas.

Como podemos ver en el vídeo ambas ofrecen un rendimiento muy similar en la mayoría de los casos, aunque la Radeon RX 550 se impone de forma contundente en Wolfenstein II: The New Colossus. No debería sorprendernos, ya sabemos lo bien que se llevan las GPUs AMD con Vulkan, la API que utiliza dicho juego.

Por valor calidad-precio creemos que la GeForce GT 1030 de 2 GB posiciona por encima de la Radeon RX 550, sobre todo por esa diferencia de precio de 20 euros.