La consola PS5 utiliza una CPU Ryzen y una GPU Navi de AMD

Ya hemos hablado en noticias anteriores sobre la consola PS5, de hecho publicamos un artículo especial dedicado a la misma con el objetivo de profundizar en sus claves más importantes y vimos que según diversas informaciones Sony ya había empezado a suministrar los primeros kits de desarrollo, lo que significa que su lanzamiento está cada vez más cerca.

No habíamos tenido la oportunidad de acceder a información concreta sobre sus especificaciones, pero teníamos claro que iba a utilizar una CPU Ryzen con un mínimo de ocho núcleos y una solución gráfica basada en la arquitectura Navi de AMD, además de memoria GDDR6 unificada (una cantidad determinada distribuida como RAM y VRAM, igual que ocurre con PS4).

El caso es que según SemiAccurate la consola PS5 contará efectivamente con esos componentes, y además estará diseñada con la realidad virtual en mente, lo que significa que tendrá potencia suficiente para ofrecer una buena experiencia con kits de realidad virtual.

Parece que hemos acertado con nuestra predicción, aunque hasta que no tengamos confirmadas por Sony las especificaciones de su consola de nueva generación no hay nada definitivo y podrían acabar produciéndose cambios de última hora, así que no nos queda otra que esperar.

En cualquier caso mantengo lo que dije en su momento. Creo que la consola PS5 tendrá una potencia similar a la que ofrece actualmente un PC de gama alta configurado con 16 GB de RAM, una CPU Ryzen de ocho núcleos y una GTX 1080-Radeon RX Vega 64.

El lanzamiento de PS5 está previsto para mediados o finales de 2019, aunque no sustituirá directamente a PS4 y PS4 Pro, sino que coexistirá con ambas durante un tiempo.