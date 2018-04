Valve: seguimos comprometidos con Linux y Steam OS como gran plataforma de juegos

Valve ha salido al paso de las informaciones que en los últimos días han indicado que “había tirado la toalla” con las máquinas Steam Machines. Nuestros compañeros de muylinux han publicado un análisis de situación que te recomendamos revisar.

En una entrada oficial, responsables de Valve califican como exagerada la opinión general del ‘fin de las máquinas oficiales con Steam OS’ tras la eliminación del apartado de las Steam Machines de la sección de hardware, que sitúan en una ‘limpieza de rutina’ a la vez que explican que las máquinas están disponibles en este enlace. Traducimos lo más importante del comunicado:

“Hemos tenido noticias que lo que comenzó como una limpieza rutinaria de la navegación a través de la interfaz web de la tienda de Steam se ha convertido en una historia sobre la descontinuación de las Steam Machines… Dado que este cambio ha generado mucho interés, pensamos que tendría sentido abordar algunos puntos sobre el particular. Si bien es verdad que las Steam Machines no vuelan exactamente de los estantes, nuestras razones para esforzarnos hacia una plataforma de juegos competitiva y abierta no ha cambiado significativamente”

“Todavía estamos trabajando duro para conseguir que Linux sea un gran lugar para juegos y aplicaciones. Creemos que en última instancia resultará en una mejor experiencia para los desarrolladores y clientes por igual, incluyendo aquellos que no están en Steam”.

“A través de la iniciativa de las Steam Machines, hemos aprendido bastante sobre el estado del ecosistema de Linux para los desarrolladores de juegos. Hemos recibido muchos comentarios y hemos estado a la cabeza al abordar las deficiencias que observamos. Creemos que una parte importante de ese esfuerzo es nuestra inversión continua en hacer de Vulkan una API de gráficos competitiva y bien soportada, así como asegurarnos de que tiene soporte de primera clase en plataformas Linux”

“Recientemente anunciamos la disponibilidad de Vulkan para MacOS y iOS, añadiendo a su disponibilidad existente para Windows y Linux. Al mismo tiempo, continuamos invirtiendo recursos significativos en apoyar el ecosistema Vulkan, herramientas y controladores. También tenemos otras iniciativas de Linux en proyecto, que todavía no estamos listos para comentar. Steamos continuará siendo nuestro medio para entregar estas mejoras a nuestros clientes, y creemos que en última instancia se beneficiarán todos los integrantes del ecosistema Linux en general”.