iPhone 8 RED, el rojo pasión llegará a los últimos smartphones Apple

Apple comercializará esta misma semana los nuevos iPhone 8 RED, una edición especial en acabado de color rojo que ha sido listada en una nota interna de Virgin Mobile, según publica MacRumors.

Una edición especial que fue estrenada en los iPhone 7 en un intento de contribuir al Fondo Mundial contra el SIDA, una causa con la que el gigante de la manzana está comprometido desde hace unos cuantos años. Y parece que gustó al personal como para que Apple repita edición en su última serie.

El acabado RED llegaría a los modelos iPhone 8 e iPhone 8 Plus, pero no al iPhone X. Para éste se rumorea un nuevo modelo con acabado en color dorado, pero no se ha mencionado en la nota de Virgin Mobile. Una edición especial para el iPhone del décimo aniversario que no se está vendiendo al ritmo esperado, seguramente por ser el móvil más caro de la historia.

La operadora explica que los iPhone 8 RED podrían reservarse a partir de esta semana por lo que el anuncio de Apple sería inminente.

El nuevo acabado no debería modificar ninguna de las especificaciones de los terminales y tampoco su nivel de precio. Esperaremos al anuncio oficial. Si te va el rojo y Apple…