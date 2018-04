Nuestros lectores hablan: ¿Cuál fue el primer videojuego al que jugaste?

En este nuevo artículo de opinión tenemos una pregunta muy interesante que además viene cargada de nostalgia: ¿cuál fue el primer videojuego al que jugasteis? No es necesario que fuese vuestro, podéis incluir aquél que disfrutasteis en un salón arcade o incluso en casa de un amigo.

Como siempre nos mojamos nosotros primero. En mi caso dudo entre dos juegos porque son recuerdos ya bastante lejanos, pero haciendo un pequeño esfuerzo de memoria creo que mi primer videojuego fue “Boxing” para la Atari 2600. Lo tenía en un cartucho con varios juegos, incluido el popular Pitfall. Si hablamos de máquinas recreativas Wonderboy fue uno de los primeros que tuve la oportunidad de disfrutar.

En consolas de 8 bits mi primer juego fue Super Mario Bros (NES) y Alex Kidd in Miracle World (Master System). El segundo iba instalado en la memoria de la consola y recuerdo que fue un auténtico desafío, sobre todo por los combates de “piedra, papel o tijera” con los jefes finales.

He tenido la fortuna de disfrutar de la primera etapa de los videojuegos de consumo general desde principios de los ochenta hasta la época actual, y debo decir que el bagaje que esto me ha dado es algo fantástico ya que me permite “degustar” mejor los cambios y la evolución que ha vivido el sector, y también disfrutar de clásicos sin preocuparme de su aspecto gráfico.

Sé que tenemos muchos lectores veteranos y me imagino que a ellos les ocurrirá lo mismo, así que os animo a que nos contéis en los comentarios todo lo que os apetezca sobre este tema.