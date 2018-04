RyujiNX, el emulador de Nintendo Switch, ya corre algunos juegos

Hace cosa de unos días os contamos que ya estaba en desarrollo RyujiNX, el primer emulador de Nintendo Switch, aunque éste se encontraba en una fase muy temprana y todavía no era capaz de mover ningún juego de forma estable más allá de la pantalla de carga.

Sus responsables siguen trabajando para mejorar el soporte y el rendimiento, una tarea complicada que sin embargo ya está empezando a dar resultados. Como podemos ver en los vídeos adjuntos ese primer emulador de Nintendo Switch no sólo es capaz de cargar algunos juegos sino que puede moverlos de forma estable.

Es evidente que todavía necesita mejorar mucho ya que el rendimiento es muy pobre, tanto que prácticamente equivale a jugar a cámara lenta. Por otro lado los juegos que han podido cargar son bastante sencillos, The Binding Of Isaac y Cave Story+, lo que significa que los títulos más complejos y más interesantes (como The Legend of Zelda: Breath of the Wild) podrían requerir un esfuerzo “titánico” para funcionar.

Siempre he dicho que la mejor manera de disfrutar de un juego en concreto es con la plataforma para la que fue diseñada y Nintendo Switch no es una excepción. RyujiNX sorprende y es interesante porque la consola de la gran N apenas lleva un año en el mercado y ya cuenta con un emulador “funcional”, pero si queréis disfrutar de la mejor experiencia posible lo más recomendable es comprar la consola.

No hablo por hablar, Nintendo Switch tiene en su formato híbrido (portátil y sobremesa) uno de sus atractivos más importantes y éste se pierde al utilizar sus juegos con un emulador.

