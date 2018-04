Windows 10 Spring Creators Update se retrasa por errores BSOD

Microsoft ha retrasado el lanzamiento de Windows 10 Spring Creators Update, la nueva versión mayor del sistema operativo de referencia en Microsoft que en principio debería haber llegado el pasado día 10.

Microsoft ha explicado que descubrió problemas de funcionamiento y estabilidad en la última compilación publicada en el canal de prueba, Insider, que podrían resultar en fallos críticos de los equipos tras errores conocidos como “pantallas azules de la muerte” o BSOD.

Microsoft podría haber publicado la nueva versión del sistema y después lanzar una actualización masiva, pero han preferido retrasar el lanzamiento y crear una nueva compilación con las correcciones incluidas y con los últimos parches de seguridad mensuales publicados el pasado martes.

De esta forma, la RTM pasará a ser la build 17134, lanzada al canal Insider y que ya está siendo probado. Mcrosoft espera lanzar la versión estable antes de finalizar el mes de abril.

No se ha informado del fallo concreto que ha obligado a retrasar el lanzamiento, pero en todo caso no afectará a las novedades de Windows 10 Spring Creators Update que te ofrecimos en este especial. Nada de revolución, pero muchas pequeñas novedades y mejoras para la próxima versión de Windows. Ya te informaremos. Si quieres puedes ir probando la nueva versión en el canal de prueba Insider, siempre en equipos no destinados a producción.