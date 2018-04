Los Battle Royale se unen a las competiciones de eSports

Tras una larga espera ha llegado por fin H1Z1 Pro League, la primera liga de eSports que se basa en los juegos de esta temática de supervivencia a modo de Battle Royale. Sin embargo, y para asombro de muchos, no ha sido de la mano de ninguno de los aclamados Fortnite ni PlayerUnknown’s Battlegrounds, si no de la mano del recientemente estrenado en PC y “free to play”, H1Z1.

Habiendo comenzado hace apenas 4 días, los encuentros de esta primera división de grupos se extienden a lo largo de 10 semanas hasta el verano, finalizando el 20 de junio. Para aquellos que no os queráis perder ninguna de las partidas, en apenas 15 horas (a las 19:00 en horario PST, y durante la madrugada de España a partir de las 04:00) dará comienzo la siguiente ronda de enfrentamientos, que será retransmitida en directo a través de su cuenta oficial de Facebook.

Entre los equipos confirmados para esta primera ronda, destacan algunos nombres como Cloud9 o Team SoloMid, presentes también en el top de equipos y campeonatos de otros juegos como el League of Legends o Counter Strike: Global Offensive:

• Alliance

• Cloud9

• Counter Logic Gaming

• Echo Fox

• Epsilon Sports

• Gankstars

• Impact Gaming

• Luminosity Gaming

• Noble Esports

• Obey Alliance

• Rogue

• SetToDestroyX

• Team SoloMid

• Team Vitality

• Tempo Storm

Actualmente sólo disponible a través de Steam y para PC, sus desarrolladores Daybreak Games ya han confirmado la futura llegada de H1Z1 a PS4, que aunque aún sin fecha confirmada, contará con una beta cerrada anticipada que se iniciará este mismo mes, y a la que podéis registraros a través de este enlace para conseguir una oportunidad de participar.

De todas formas, en el caso de que no consigáis una participación, también habrá una segunda beta de H1Z1, esta vez abierta para todo el público, y que comenzará el martes 22 de mayo.