Atlas, el robot humanoide sale a hacer “running”

Boston Dynamics, una de las grandes empresas especializadas en la IA robótica a nivel mundial y que fue comprada por el gigante Google hace apenas 5 años, nos ha traído un vídeo con novedades sobre Atlas, el robot autónomo, bípedo y humanoide en el que están trabajando desde hace unos años.

Aunque ya nos habían mostrado anteriormente otras muestras de las capacidades con las que cuenta este robot como sortear obstáculos, saltar entre superficies, e incluso realizar saltos mortales hacia atrás (en esto al menos, a mí ya me supera), en este nuevo vídeo podemos ver cómo este androide suma la capacidad de salir a correr a su lista de habilidades.

Sin embargo aún se notan ciertos detalles a pulir, como la poca “elegancia” a la hora de saltar obstáculos: por el momento Atlas tiene que pararse delante del objeto, realizar mediciones de distancia y altura del salto, y después ejecutarlo. No obstante, no podemos restarle ningún mérito ya que el robot sin duda posee la capacidad, y es que no hay que olvidar que estamos ante un robot que hace apenas unos meses sólo era capaz de realizar acciones sencillas como recoger objetos.

Sin duda los pasos agigantados que nos ofrece Boston Dynamics en el ámbito de la robótica son espectaculares, pudiendo sus creaciones realizar acciones laborales como coger, levantar y transportar objetos pesados, subir y bajar escaleras, e incluso trabajar en equipo. Pero es que también estamos viendo las posibilidades de su uso en el entorno del hogar, barriendo el suelo e incluso realizando algunas tareas de mantenimiento del hogar.

Y es que Atlas no es el único prototipo en el que están trabajando actualmente Boston Dynamics. Ya os mostramos anteriormente la versión de su perro robot, el SpotMini. Este robot cuadrúpedo cuenta con patas articuladas que le permiten además de desplazarse, mantener de forma sorprendente el equilibrio incluso al empujarlo o patearlo. Tras su rediseño a finales del año pasado, se le incorporó un brazo mecánico que le sirve para agarrar objetos e incluso abrir puertas.

Al igual que en el caso de Atlas, los chicos de Boston Dynamics también nos plantearon un posible uso casero para este robot, siendo capaz de percibir y sortear obstáculos, ponerse en pie en el raro caso de llegar a caer, e incluso ayudarnos con las tareas recogiendo y guardando platos en el lavavajillas.

Sin duda estos robots demuestran las enormes posibilidades de un futuro que, aunque parezca irreal o sacado de una película de ciencia ficción, está más cerca de lo que creemos. Para muchos estos avances pueden resultar inspiradores, a la par que para muchos otros plantea un futuro aterrador, ¿qué opináis vosotros?