iPhone SE 2, el móvil pequeño y barato de Apple será un iPhone X mini

iPhone SE 2 sería un iPhone X mini al menos en diseño, según el fabricante de fundas y accesorios Olixar que ha puesto a la venta sus soluciones en Mobile Fun.

La conferencia para desarrolladores de Apple está a la vuelta de la esquina y el iPhone SE 2 está en todas las quinielas. Las especulaciones sobre las características de la segunda generación del móvil pequeño y barato de Apple han sido numerosas. La última nos llega de un fabricante de accesorios que suele acertar en sus previsiones.

La cuestión es que estos proveedores de fundas o protectores necesitan adelantarse a los fabricantes para tener en el mercado sus soluciones cuando se produzca el lanzamiento de un nuevo terminal. Como Apple (ni otros fabricantes) no ofrecen esos datos, la información debe llegarles de otras vías como el canal de fabricación asiático. No siempre aciertan… Y de hecho los rumores previos sobre este iPhone SE 2 son bastante diferentes al que nos ocupa.

Dice Olixar que los datos obtenidos para hacer sus fundas y protectores de pantalla han sido “obtenidos de una fuente confiable en China”. Por lo que cuentan se trataría de un iPhone X mini. Una versión recortada en tamaño, pero con el mismo diseño general del tope de gama de Apple, incluida la muesca en la pantalla ‘notch’ que incomprensiblemente están adoptando otros fabricantes Android.

El terminal tendría un tamaño total de 4,7 x 2,1 pulgadas, adecuado para uso con una sola mano, pero con una diagonal de pantalla ligeramente superior a las 4 pulgadas gracias al recorte de biseles. La pantalla está rodeada por una carcasa de aluminio, similar al iPhone SE original y al iPhone 5s.

El terminal mantiene los botones físicos de volumen y arranque. No se conoce si mantendrá la toma de auriculares o será retirada como en sus hermanos mayores. No hay imágenes de la parte trasera, por lo que desconocemos si será de vídrio e incorporará carga inalámbrica como una de las novedades. A pesar del notch, no se espera que incorpore el Face ID para poder mantener los precios.

En cuanto al hardware interno, se espera la actualización del SoC Apple A9 al A10 Fusion, la mejora de la capacidad de almacenamiento de la versión básica hasta 32 Gbytes y una cámara frontal de mayor nivel que la discretísima de 1,2 MP que monta el original.

iPhone SE 2 estaría siendo fabricado en las plantas de producción asiáticas de Wistron, el productor del primer SE. Se presentaría en la conferencia WWDC 2018 de junio. No se conoce precio aunque es probable que Apple mantenga los actuales, desde 349 dólares (419 euros en España) para el que sería el terminal móvil más pequeño y económico de Apple.