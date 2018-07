Origin Access Premier ya disponible: todos los juegos de EA por 15 euros al mes.

Electronic Arts (EA) ha anunciado de forma oficial la puesta en funcionamiento y disponibilidad de Origin Access Premier, el nuevo servicio de suscripción de videojuegos para PC que ofrece acceso los últimos juegos publicados por la compañía estadounidense.

Origin Access Premier permitirá a los suscriptores disponer de títulos completos hasta cinco días antes de su lanzamiento oficial, incluyendo contenidos extra a modo de moneda canjeable en los propios juegos. A todo eso hay que sumar los beneficios del plan de suscripción básico (Origin Access Basic), el cual ofrece una colección en crecimiento de más de 100 títulos y cuesta 3,99 euros al mes o 24,99 euros al año.

En un principio se podrá disponer en Origin Access Premier de títulos de EA para PC como Los Sims 4 con Digital Deluxe, Escapada Gourmet y Cuarto de Niños; Star Wars: Battlefront II; FIFA 18; A Way Out; Unravel Two; y Fe, a los cuales se añaden otros muchos. Con el fin de darle más atractivo a este servicio, los suscriptores tendrán acceso antes que nadie a títulos superventas de la compañía como Madden NFL 19 (2 de agosto de 2018), FIFA 19 Ultimate Edition (20 de septiembre de 2018), Battlefield V (11 de octubre de 2018) y Anthem (15 de febrero de 2019).

Como ya adelantamos hace unos días y era de esperar cuando se trata de pasar precios de dólares estadounidenses a euros, lo único que cambia es el símbolo de la divisa. Los suscriptores de Origin Access Premier pueden pagar 14,99 euros al mes o 99,99 euros al año, siendo el segundo plan bastante más barato que el primero. Los que quieran conocer los detalles en profundidad solo tienen que acceder al sitio web oficial.

¿Tendrá éxito Origin Access Premier? Hace dos semanas os planteamos la cuestión sobre si los juegos servidos mediante suscripción tendrán éxito o no, poniendo sobre la mesa tanto las ventajas (la no necesidad de tener un hardware gaming) como los inconvenientes (gran dependencia de la conexión a Internet y no posesión de los juegos).