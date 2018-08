Navegadores Web: Chrome imparable; Firefox cae del 10%; Microsoft en problemas

Google Chrome amplió su dominio en navegadores web de escritorio tras una fuerte subida de cuota de mercado en el mes de julio. La caída de Firefox por debajo del 10% y la tendencia a la irrelevancia de las soluciones de Microsoft, son otros de los titulares que nos dejan los últimos datos de la firma de análisis Net Applications.

Los navegadores web son una de las aplicaciones principales de cualquier equipo informático. Permite acceso a multitud de servicios de Internet, al gran mercado del comercio electrónico, las búsquedas y la gran tarta publicitaria que ofrece ingresos fabulosos. De ahí su importancia para cualquier tecnológica.

Los cambios principales en pleno verano pasan por el Chrome de Google. Un desarrollo que sigue creciendo mes a mes y que se acerca al 65% de cuota de mercado. Máximos desde que superara a la suma de los Internet Explorer acabando con una época de dominio de Microsoft cimentada en su victoria frente a Netscape en la “guerra de navegadores” de finales de siglo.

Firefox, el desarrollo de código abierto de la Fundación Mozilla, sigue sin remontar y vuelve a caer por debajo de la barrera del 10% de cuota. Mozilla no ha aprovechado el impulso del Firefox Quantum, uno de los lanzamientos más importantes de los últimos tiempos que ha conseguido un navegador más rápido, elegante y moderno. Errores graves como la campaña de marketing viral, Mr Robot, no han ayudado y lamentablemente el futuro del único navegador web libre entre los grandes no pinta bien. Al menos en cuanto a cuota de mercado.

Lo mismo podemos decir para las soluciones de Microsoft. La tendencia a la baja de IE es imparable. No hay desarrollo de nuevas versiones y se mantiene en Windows simplemente por motivos de compatibilidad. En cuanto a Edge, no acaba de remontar e incluso perdió una décima el último mes.

Edge no parece la solución a corto plazo. Es una buena base de un navegador moderno, más compatible y rápido que IE, pero el problema es su retraso en el desarrollo de funciones y sobre todo que solo está disponible para Windows 10 dejando a un lado centenares de millones de máquinas.

Safari, el navegador de Apple, mantiene cuota en los entornos del 4%, por debajo de la cuota que tiene Mac en el escritorio informático, lo que indica que sus usuarios usan navegadores alternativos, Chrome o Firefox. El cuadro se completa con el incombustible Opera (por debajo en cuota de su calidad) y los desarrollos regionales Sogou Explorer o Yandex.