Un bug de WoW borra el progreso de miles de jugadores

El pasado día 1 de agosto, una nueva actualización para la pre-introducción de Battle for Azeroth, la nueva expansión del mundialmente exitoso MMO de Blizzard, World of Warcraft (más conocido por sus siglas WoW), provocó un bug en el juego que provocaba que los jugadores perdiesen y viesen borrado todo el progreso de sus personajes.

Si bien la compañía no tardó en publicar un “hotfix” a modo de solución provisional, que impedía que más jugadores se puedan ver afectados por este fallo, los daños ya estaban hechos. Y es que parece ser que las cifras han ascendido a varios miles de jugadores afectados, los cuales no han tardado en llenar de quejas los fotos oficiales del juego.

Concretamente, este bug provocaba que los jugadores abandonasen de forma automática todas las misiones de su Quest Log, eliminándose así todo el progreso acumulado hasta el momento. “Inicié sesión […] revisé mi registro de misiones, y está completamente vacío.“; “Acepté una de las misiones para ver si era solo un error de visualización, pero desafortunadamente no lo era“, comentaban en pánico algunos jugadores a través los foros oficiales de WoW y Redit.

Así pues, Blizzard logró localizar el problema, declarando que el fallo se producía cuando los jugadores que habían instalado esta nueva actualización del WoW, viajaban por el mapa: “Recientemente hemos visto como un fallo que aparece al viajar de una zona a otra, elimina todo el contenido y las misiones realizadas por los jugadores“.

Más tarde también se hicieron públicos los plazos de afección de este bug: desde el 1 de agosto a las 23:34 hasta las 23:48 para los servidores asiáticos, y desde el 1 de agosto a las 21:34 hasta las 02:18 del 2 de agosto para los servidores de América y Europa (ambas fechas en horario de la península).

¿Que hacer si tu cuenta de WoW ha sido afectada?

Por el momento Blizzard no ha presentado ninguna solución propia, más allá de haber detenido el problema, sugiriendo a los jugadores que prueben a buscar y re-aceptar aquellas misiones cuyo progreso se haya visto afectado, las cuales deberían así volver a la normalidad de forma automática.

A través de un mensaje bastante poco alentador a través del foro oficial, comentaban también que existe la posibilidad de no poder recuperar algunas de las misiones: “Es posible que hayas perdido misiones que no pueden volver a aceptarse. Estas pueden incluir misiones multi-week o misiones que ya no están disponibles. Si bien esperamos que al volver a aceptar la mayoría de las misiones también restablezca tu progreso, también es posible que no lo hagan.”

No obstante, la compañía ya ha declarado que están trabajando en la búsqueda de una solución más sencilla para los jugadores, y piden paciencia y comprensión para aquellos afectados. También recomiendan que, en el caso de darse algún problema con la recuperación de alguna misión en concreto, se contacte directamente con el servicio de Atención al Cliente de Blizzard.

Todo esto ocurre a tan sólo 10 días de la llegada de WoW: Battle for Azeroth, la séptima expansión de World of Warcraft que continuará con los hechos tras Legión, y que estará disponible el próximo 14 de agosto, comenzando así una cuenta atrás para la solución de Blizzard.