Shigeru Miyamoto se posiciona en contra del ‘free to play’

Amazon ha publicado el tráiler de la tercera temporada de The Man in the High Castle (El hombre en el castillo), una de sus series más existosas hasta la fecha cuyo estreno internacional a través de Prime Video será el próximo 5 de octubre. The Man in the High Castle es la adaptación en formato serial de la novela homónima del célebre Philip K. Dick, uno de los escritores de ciencia ficción más relevantes del siglo XX.

Cual perfecto ejemplo de la ucronía como género literario, The Man in the High Castle plantea un pasado alternativo en el que la Alemania de Adolf Hitler habría resultado vencedora de Segunda Guerra Mundial, y sobre tan tétrico tapiz desenvuelve una historia de aventuras y suspense en el que la resistencia se las tiene que apañar para sobrevivir y preparar el contraataque en un Estados Unidos invadido y dividido en dos, con los nazis gobernando la mitad este del territorio y los japoneses la oeste.

The Man in the High Castle se estrenó en 2015 y desde entonces se han publicado dos temporadas de diez episodios cada una, aunque ya está confirmado que habrá una cuarta. Se trata de una muy cuidada producción al frente de la cual está el mismísimo Ridley Scott, y que además cuenta con un solvente reparto en el que destaca el británico Rufus Sewell (Dark City, Los Pilares de la Tierra).

The Man in the High Castle es, como poco hasta que Amazon estrene su versión de El Señor de los Anillos o dé el pelotazo con alguna otra ficción, la producción original más popular de la cadena. Y no por calidad, sino por cantidad.

Hace casi dos años que Prime Video llegó a España con un catálogo inicial bastante pobre, y aunque desde entonces lo ha engordado con toda clase de contenidos, sigue sin poder compararse al de HBO ni muchos menos al de Netflix. Claro que costando 20 euros al años como parte de los beneficios de Amazon Prime, ¿quién se puede quejar?

Con todo, las pocas producciones originales que ofrece la plataforma por el momento han sembrado buenas críticas por lo general, a pesar de que ninguna haya trascendido al nivel de El hombre en el castillo.