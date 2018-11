EA ha emitido un comunicado oficial en el que ha confirmado que Command & Conquer: Tiberian Dawn Remaster y Command & Conquer: Red Alert Remaster, dos títulos que se ganaron por méritos propios un lugar en el “Olimpo” de los videojuegos, y que actualmente son considerados como clásicos de culto.

Para sacar adelante un proyecto tan ambicioso EA contará con el apoyo de Petroglyph Games, un estudio que cuenta con veteranos de la extinta Westwood Studios, una desarrolladora que como sabrán muchos de nuestros lectores se ocupó de sacar adelante la mayoría de los títulos de la franquicia Command & Conquer, incluido Command & Conquer: Red Alert.

Todavía no tenemos fecha de lanzamiento, de hecho en su comunicado EA ha querido matizar que el desarrollo de Command & Conquer: Tiberian Dawn Remaster y Command & Conquer: Red Alert Remaster acaba de empezar, así que es probable que no lleguen hasta mediados o finales del próximo año. Una mala noticia que, sin embargo, podemos acompañar de otra buena, y es que ambos juegos vendrán con todas sus expansiones y además no tendrán ningún tipo de micropagos.

¿Qué podemos esperar?

EA ha confirmado que tiene por objetivo mantener la esencia de las dos entregas originales, lo que significa que habrá una puesta a punto a nivel gráfico similar a la que vimos por ejemplo en la edición remasterizada de Starcraft.

Esto debería traducirse en soporte de resolución hasta 4K, adaptación a los formatos de pantalla 16:9 y 21:9 y una mayor nitidez en general, algo que sin duda se agradece. Está por ver, eso sí, cómo lo implementan sin que los soldados de Command & Conquer: Tiberian Dawn y Red Alert acaben pareciendo machitas más definidas ;).

Bromas aparte está claro que el apartado técnico tendrá mejoras, pero debemos tener claro que hablamos de un remaster y no de un remake, así que se mantendrá la base de los clásicos en casi todos los sentidos.

Por lo que respecta al resto de apartados podemos dar por hecho que no habrá cambios importantes en la jugabilidad, aunque EA ha comentado que están considerando mejorar la inteligencia artificial de diferentes unidades, incluida la cosechadora. Sí, esa que tantos disgustos nos dio al atropellar a nuestros soldaditos.

De momento nada más, estaremos atentos y os contaremos todas las novedades que vayan surgiendo sobre Command & Conquer: Tiberian Dawn Remaster y Command & Conquer: Red Alert Remaster.