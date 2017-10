Análisis en vídeo de Super Nintendo Classic Mini, ¿vale la pena?

Super Nintendo Classic Mini es una realidad desde el pasado viernes y como no podía ser de otra forma la consola está sufriendo el azote de los especuladores, que están intentando venderla por precios que van desde los 129 hasta los 165 euros, dependiendo del minorista en el que busquemos.

En los minoristas que la ofrecen a su precio recomendado (79,95 euros) la Super Nintendo Classic Mini está agotada y no hay ninguna indicación de cuándo llegará una reposición de stock, así que de momento parece que se vuelve a repetir la historia que vimos con NES Classic Mini.

Desde el día en el que se abrió el plazo de reservas me aseguré una unidad y he podido probarla un poco durante este fin de semana, así que he querido compartir con vosotros un pequeño análisis que tendrá una parte personal y otra más técnica apoyada por el excelente vídeo que han publicado los chicos de Digital Foundry.

La ejecución que ha llevado a cabo Nintendo con la Super Nintendo Classic Mini es prácticamente la misma que vimos en NES Classic Mini. Estamos ante un sistema que no es más que un emulador con 21 juegos precargados de la 16 bits de Nintendo, aunque la calidad de los materiales es buena y la emulación raya a un gran nivel.

Esto dos dos puntos son clave y coincido con Digital Foundry, es lo que diferencia a Super Nintendo Classic Mini de otros productos “licenciados”.

Como dijimos la gran N ha hecho un buen trabajo con la emulación y esto se deja notar incluso en títulos que utilizaban chips de apoyo como el SuperFX, cuya emulación resulta siempre más compleja.

La calidad de imagen es muy buena en sus tres modos (filtro CRT, 4:3 y píxel perfecto), aunque no se consigue la misma sensación que tendríamos al jugar con la consola original en una televisión de tubo.

¿Es una buena compra o no merece la pena?

Francamente creo que es una buena compra, sobre todo para los fans de Nintendo. Como hemos dicho la calidad de construcción y de emulación es muy buena (que no perfecta) y el valor calidad-precio que ofrece por 79,95 euros es más que aceptable.

Con todo Nintendo debería de aprender de una vez que los cables de los mandos hay que hacerlos más largos, ya que prácticamente han repetido el mismo error que vimos en la NES Classic Mini.