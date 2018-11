ASUS propone minar criptomonedas mientras nuestra GPU está en reposo

Minar criptomonedas ya no es una idea atractiva, al menos no como lo era hace cosa de un par de años, cuando se empezó a producir la enorme burbuja que todos conocemos y que llevó al Bitcoin a arañar los 20.000 dólares.

El enorme pinchazo que ha vivido dicho sector ha tenido un gran impacto en la percepción que el usuario tiene de las criptodivisas, y también en su valor. Bitcoin ha llegado a bajar de los 3.500 dólares, y Ethereum, que un día llegó a costar más de 1.200 dólares, tuvo caídas a 120 dólares.

A pesar de la situación en la que nos encontramos ASUS ha llevado a cabo un movimiento tan sorprendente como confuso, se ha aliado con Quantumcloud para desarrollar un software que permite a los usuarios minar criptomonedas mientras nuestra GPU está en reposo, es decir, en estado “idle”.

No han concretado cómo funciona exactamente esta herramienta y tampoco han explicado qué criptomonedas se podrán minar a través de ella, pero lo cierto es que no puedo evitar mostrarme escéptico. Con cada ajuste (“fork”)se ha hecho cada vez más complicado minar criptodivisas, y en la mayoría de los casos el minado con GPUs ha dejado de ser realmente rentable, así que no me convence esta propuesta.

Indagando un poco he podido ver que Quantumcloud dice en su web oficial que “no te harás rico rápidamente, pero podrás conseguir algo de dinero mientras tu GPU está en modo reposo”. Un planteamiento realista que no suena del todo mal, pero está claro que la compañía tiene que obtener ingresos de alguna forma, lo que me hace ser aún más escéptico a pesar de esa información.

Aseguran que cumplen con el GDPR y que este software no guarda ningún tipo de información del usuario, pero en la letra pequeña de una nota de prensa conjunta podemos ver que Quantumcloud y ASUS dicen claramente que “no garantizan la obtención de ingresos con este software” y que “cada usuario debe de ser consciente de los gastos en los que incurra”.

Esto confirma, en definitiva, los peores augurios. La idea de minar criptomonedas de esta manera para obtener unos pequeños ingresos podría haber sido viable hace unos años, pero hoy no tiene sentido alguno, ni siquiera aunque contemos con una GPU eficiente que trabaje en un entorno optimizado en términos de consumo eléctrico.