Consigue gratis Super Meat Boy: disponible hasta el 10 de enero

Epic Games está ofreciendo de forma gratuita Super Meat Boy a través de su plataforma de distribución digital. Este movimiento no es casualidad, es una forma muy inteligente (y acertada) de promocionar dicha plataforma y de atraer a nuevos usuarios.

Para conseguir Super Meat Boy solo tenemos que entrar en este enlace, identificarnos (o crear una cuenta en caso de que todavía no tengamos una) y reclamar nuestra copia gratuita, sin más. No es una oferta temporal, es decir, una vez que lo hayamos reclamado el juego será nuestro para siempre, aunque solo podremos hacerlo hasta el 10 de enero, así que no os durmáis en los laureles, que el tiempo vuela.

Como juego Super Meat Boy presenta un concepto sencillo pero interesante. Creo que la definición que mejor se ajusta a lo que ofrece es la de “plataformas frenético”. Solo tenéis que echar un vistazo al vídeo para saber por qué decimos esto.

Desafiante, adictivo y con un objetivo claro: rescatar a nuestra “chica venda” de las garras del Doctor Fetus. No lo tendremos nada fácil para conseguirlo, ya que tendremos que superar unos 300 niveles.

Un juego muy recomendable. A continuación os dejamos los requisitos mínimos y recomendados que debe cumplir vuestro equipo para poder moverlo con garantías. Como habréis podido imaginar por su apartado técnico no es especialmente exigente.

Requisitos mínimos

Windows XP.

Procesador a 1,4 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c y 64 MB.

400 MB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 7 o superior.

Procesador a 2,5 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c y 128 MB.

400 MB de espacio libre.