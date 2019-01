The Punisher confirma su segunda temporada en Netflix, primer tráiler

Netflix ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de The Punisher, una de las series más queridas de conocida plataforma digital que narra la historia de Frank Castle, un ex-marine que se embarca en una cruzada a modo de venganza personal tras el asesinato de su mujer y sus dos hijos a manos de la mafia.

La primera temporada de The Punisher en Netflix tuvo una gran acogida y fue considerada como un gran éxito. El final de aquella deja la puerta abierta para que haga su aparición un nuevo y conocido villano, así que muchos daban por seguro el estreno de la segunda temporada. Sin embargo, la cancelación de series como Iron Fist, Luke Cage y del (aparentemente intocable) Daredevil sembraron dudas sobre el futuro de Nick Castle.

Por suerte los malos augurios no se han cumplido. Como anticipamos The Punisher tendrá segunda temporada en Netflix. Su estreno se producirá el próximo 18 de enero y ya tenemos un primer tráiler a modo de “teáser” que no solo resulta muy intenso, sino que confirma la entrada en escena de ese enemigo al que hicimos referencia en el párrafo anterior, aunque con un aspecto mucho más “fácil de digerir” comparado con el que muestra en los cómics.

Con la confirmación de la segunda temporada han empezado a surgir voces que ya hablan de que probablemente sea la última. Qué podemos decir, solo son rumores que se apoyan en las cancelaciones que hemos citado para lanzar una hipótesis, así que no tienen valor alguno más allá del simple rumor.

No hay duda de que Netflix parece haberse vuelto más exigente a la hora de mantener sus series clave, pero al final será el éxito (o el fracaso) de la segunda temporada de The Punisher lo que determine la continuación o la cancelación de la misma, sin más.