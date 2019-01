Robert Swan nombrado CEO de Intel, novedades sobre su proyecto GPU

Es oficial, Robert Swan ha sido elegido como CEO de Intel. El consejo de administración de la compañía ha reconocido el buen hacer del directivo en sus siete meses como interino en dicho puesto y ha decidido que está capacitado para ejercer como máxima autoridad del gigante de Santa Clara de forma indefinida.

El nombramiento del CEO de Intel ha sido, sin duda, una de las noticias más importantes del día, pero no ha sido lo único interesante relacionado con el gigante del chip. La división gráfica de Intel ha publicado un interesante vídeo en el que confirman, en resumen, su apuesta por el sector GPU y un objetivo muy ambicioso: liderar este sector.

En efecto, Intel no quiere medias tintas, está dispuesta a hacer todo lo posible no solo para competir con AMD y con NVIDIA, sino para superar a ambas y convertirse en el referente dentro del sector gráfico, tanto a nivel profesional como de consumo general.

No es un objetivo sencillo, de eso no hay duda, pero Intel tampoco es una empresa cualquiera, tiene los recursos, el tiempo y el talento humano para conseguirlo, así que podemos estar seguro de que acabará convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del sector GPU.

Raja Koduri, anterior jefe de la división gráfica Radeon en AMD y actual jefe de la unidad gráfica de Intel, explica en el vídeo que el gigante del chip tiene todo lo que necesitan para sacar adelante el proyecto de desarrollar una GPU verdaderamente competitiva, tanto a nivel de recursos (ya lo hemos dicho anteriormente) como de propiedad industrial, es decir, en materia de patentes.

El ejecutivo habla de “mundos inmersivos y con calidad fotográfica”, pero también de herramientas de comunicación que permitan disfrutar de una presencia “total” de ambas personas, y de juegos con mundos virtuales “tan grandes como el universo”.

A simple vista ese conjunto de ideas puede sonar como algo vago y forzado, pero lo cierto es que tiene mucha importancia, ya que es una confirmación implícita de que Intel quiere ir a por todas en el sector GPU. La primera descripción hace referencia a la GPU en el sector de la creación de contenidos, la segunda habla del valor de la GPU en el mundo de las comunicaciones, y la tercera del peso que tiene ésta en el mundo de los videojuegos.

Es pronto para adelantar nada, pero debemos tener claro desde ya que la entrada de Intel en el sector GPU representa más competencia, y que esto siempre es beneficioso para el consumidor. El CEO de Intel también participa en el vídeo, así que está claro que es un proyecto que cuenta con todo su apoyo.

