Avengers 4: Endgame, todo lo que sabemos de la nueva película

“Avengers 4: Endgame” se estrena el 26 de abril y es una de las películas más esperadas de 2019. Se sabe tan poco de ella, más allá de que partirá de la tercera entrega, que cada mensaje de sus componentes, imagen, cartel, trailer o teaser que se lance consigue que se reintrepente de 1.000 maneras diferentes para conseguir desgranar algo nuevo de la película. Hemos decidido recopilar los más probables para comprobar si juntos tienen sentidos y tras el estreno si se han cumplido o no.

Si todavía no has visto Avegers 3: Infinity War, te recomendamos que no sigas leyendo a partir de aquí.

Es la primera gran duda que se cierne sobre “Avengers 4: Endgame”, ¿cuánto debe durar una película que pone fin a una historia que se compone de 22 películas?, pues así a bote pronto, mucho. Uno de los rumores que más han tomado fuerza estas semanas es el de que la película tendría un intermedio ya que duraría tres horas. Finalmente los hermanos Russo desmintieron la información en una entrevista al medio Collider. Especificaron que la película duraría unos 40 minutos por lo que no sería necesario un intermedio. Esta es la decisión de los directores, pero todavía tiene que ser aprobada por Disney y Marvel.

Tras el chasquido es necesario que los Vengadores busquen nuevos miembros para hacer frente a Thanos. Marvel no ha confirmado nada, pero hay nombres que suenan muy fuerte y otros que serían probables. Hagamos primero repaso a los Vengadores que quedan: Rocket, Iron Man, Capitan América, Viuda Negra, Thor, Hulk y Máquina de Guerra. A éstos se sabe que se les unirán en su lucha, Nébula, la hermana/enemiga de Gamora; Wong, el amigo de Doctor Strain; Okoye, la Dora Milaje; Shuri, la hermana de Black Panter.

La escena postcréditos de Avengers 3, nos mostraba a Nick Fury llamando a Carol Danvers, Capitana Marvel, antes de desaparecer. Su película se estrena el mes que viene y es muy probable que nos revele muchas dudas en cuanto a su participación.

, Clint Barton, se le echó mucho de menos en “Avengers 3: Infinity War”. Su falta se justificó con un arresto domiciliario, al igual que Ant Man, que disfrutó con su familia. Pero en el trailer de “Avengers 4: Engame” pudimos ver que en esta nueva entrega aparecerá bajo la identidad de, su otro alter ego. Este personaje fue creado por Jeremy Renner para los comics de Civil War. Clint Barton adopta esta personalidad cuando toda su familia desparece tras el chasquido de Thanos. Un Ronin es un guerro samurai sin amo y sediento de venganza. En el trailer le vemos aniquilando a miembros de la Yakuza y como la Viuda Negra se acerca a él posiblemente para reclutarle.

Con la presencia de Ant-Man, que podemos ver al final del trailer, se podría confirmar una de las teorías más fuertes de “Avengers 4: Endgame”, que los Vengadores viajan al Reino Cuántico. Esta teoría está soportada además por un juguete de Capitán América en el que aparecía con un traje especial que recuerda a los utilizados por Scot Lang (Ant Man) y Janet van Dyne (La Avispa)

La última vez que vimos a Ant Man estaba atrapado en el Reino Cuántico debido a que Hank Pym, Janet van Dyne desaparecían en el chasquido. Que Lang aparezca en el nuevo trailer de Vengadores significa que ha podido volver solo de este lugar y por lo tanto sabe más que nadie del misterioso Reino Cuántico. El tiempo allí es diferente, así que mientras que en la Tierra han pasado 5 minutos, una hora o cinco años, él ha podido romper las leyes del espacio tiempo. Lo que le daría una ventaja al intentar solucionar las cosas en”Avengers 4: Endgame”. Y Ant Man nos lleva al siguiente rumor. Si “hackean el tiempo, ¿volverán los vengadores de “entre los muertos”?

Hay más héroes que suenan muy fuerte en las redes sociales y foros y que tienen muchas papeletas para aparecer en “Avengers 4: Endgame“.

Nuevo Iron Man: Recordemos que Tony Stark, aunque vivo, está perdido en el espacio y el traje no puede usarlo cualquiera. Todo parece apuntar a que habrá un nuevo Iron Man en “Avengers 4: Endgame” y este será Harley Keener, el chico de 11 años que ayudó a Stark a arreglar su traje en su garaje en un pueblecito de Tennesse.

El actor que lo interpretó entonces fue Ty Simpkis y ha sido confirmado en el casting de “Avengers 4: Endgame”. La teoría es que Harley Keener se convertirá en el nuevo Iron Man, y que durante estos años ha estado perfeccionando sus habilidades con la tecnología y su interés por servir a favor de la humanidad.

Caballero Negro: Este rumor se funda en un tweet de Jeremy Conrad, periodista de MCU Cosmisc, experto en Marvel y con muy buena relación con la empresa. En su tweet aseguraba que había mucho ruido acerca de la aparición del Caballero Negro. Conrad compartió una imagen, que es la supuesta civilización escondida dentro del Reino Cuántico, que aparece en una escena en Ant-Man y la Avispa.

There’s been some hinting and talk about Black Knight recently. Apparently Marvel does have a plan for him in the MCU, and they already know how he’ll be introduced. pic.twitter.com/rOHHO9hWgU

— Jeremy Conrad (@ManaByte) 29 de diciembre de 2018