NASA acopla la cápsula Crew Dragon de SpaceX a la EEI

La cápsula Crew Dragon de SpaceX se ha acoplado con éxito a la Estación Espacial Internacional abriendo un nuevo capítulo en la exploración espacial.

SpaceX, la compañía aeroespacial privada de Elon Musk, lanzó la cápsula Crew Dragon el sábado por la mañana desde el Centro Espacial Kennedy en Florida e impulsada por un cohete también de su propiedad, Falcon 9. Este primer vuelo de prueba sin tripulación (Demo-1) proporcionará datos sobre el rendimiento del cohete Falcon 9, la nave espacial tripulada Dragón y los sistemas terrestres, así como las operaciones en órbita, acoplamiento y aterrizaje. El vuelo de prueba también proporcionará datos valiosos para que la NASA certifique el sistema de transporte de la tripulación de SpaceX para el transporte de astronautas hacia y desde la estación espacial.

24 horas después, la cápsula se acopló correctamente al extremo delantero de la Estación y los astronautas que la ocupan actualmente pudieron pasar a su interior. Es la primera vez que se usaba esa escotilla desde que el Transbordador Espacial Atlantis atracó por última vez en 2011. “Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los terrícolas que han habilitado la apertura de este próximo capítulo en la exploración espacial”, dijo la astronauta Anne McClain, a bordo de la ISS durante la ceremonia de bienvenida para el Crew Dragon.

Durante los próximos días, el equipo de la estación inspeccionará el interior del Crew Dragon, tomará imágenes de sus ventanas y materiales para documentar cómo resistieron el viaje y descargará algunos suministros que hicieron el viaje, incluido un peluche llamado Ripley enviado por SpaceX.

El lanzamiento es un hito por varios motivos. Es la primera vez que se acopla a la EEI una nave privada de su tipo, una de las dos (junto al Starliner de Boeing) que la NASA ha elegido para transportar astronautas al espacio como parte de su programa Commercial Crew, el programa de Tripulación Comercial de la NASA.

La NASA, bajo la administración Trump y el nuevo director Jim Bridenstine, considera prioritario sumar la iniciativa e inversión privada a la exploración espacial una vez cancelado el proyecto de transbordadores y recortado el presupuesto global de la agencia. Ningún astronauta ha sido lanzado al espacio desde suelo estadounidense desde el último vuelo del transbordador en 2011. Algo que cambiará próximamente.

Capture confirmed! After making 18 orbits of Earth since its launch, @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft successfully attached to the @Space_Station via “soft capture” at 5:51am ET while the station was traveling just north of New Zealand. Watch: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/xO1rU5cAMM

— NASA (@NASA) 3 de marzo de 2019