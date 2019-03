Bethesda publicará sus nuevos juegos en Steam ¿Cansado de usar múltiples cuentas y lanzadores?

Doom Eternal, Rage 2, Wolfenstein: Cyberpilot y Wolfenstein: Youngblood, estarán disponibles en Steam desde el primer momento del lanzamiento, ha anunciado Bethesda en Twitter.

Ya conoces la situación. La tendencia en juegos PC es que -casi- cada gran desarrollador tenga su propia tienda y un lanzador para sus juegos. Obviamente están en su derecho, pero ello complica la vida al usuario al tener que usar cuentas y lanzadores para soportar cada uno de los juegos. Y no solo el de Bethesda, sino Origin, Uplay, Battle.net… a los que hay que sumar los propios de las plataformas de distribución, la más popular Steam, y una decena de alternativas más.

Bethesda publicó uno de sus últimos grandes juegos, Fallout 76, en exclusiva para su propia tienda sin conectarlo a las grandes plataformas de distribución de videojuegos. Se creó una gran polémica pensando que esto sería norma común en próximos lanzamientos.

El estudio aclara (o rectifica) la posición y además de anunciar el lanzamiento de sus próximos grandes juegos en Steam, también llevará Fallout 76 a la plataforma de Valve este año.

El anuncio es una buena noticia para Steam, que se enfrenta a una nueva rivalidad en forma de Epic Games Store y su propia tienda de juegos para PC, pero deja sin resolver el cansancio de los usuarios por tener que instalar software y lanzadores para soportar todos los juegos.

La situación no tiene una solución sencilla porque hay múltiples intereses de por medio. Los estudios se quejan de las altas comisiones que a su juicio cobran las plataformas de distribución por incluir sus juegos y de ahí que hayan creado sus propias tiendas, que además de mayores beneficios les otorgan un mayor control. Claro, que, los juegos no tienen la misma visibilidad y puede no compensarles estar fuera de las grandes plataformas.

Tendremos que acostumbrarnos al uso de las múltiples cuentas y lanzadores. Y suma lo de las grandes tecnológicas, la Microsoft Store, Google Play o iTunes, más lo que vaya llegando de las plataformas de juegos en streaming.