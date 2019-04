Linus Torvalds: Facebook, Instagram y Twitter son “una enfermedad”

Linus Torvalds, creador y principal mantenedor del kernel Linux y uno de los desarrolladores más famosos del planeta, no tiene una buena opinión de las redes sociales.

“Detesto absolutamente las redes sociales modernas: Facebook, Instagram o Twitter. Son una enfermedad. Parecen fomentar el mal comportamiento”, dijo Torvalds al Linux Journal al ser preguntado por lo que cambiaría del mundo tecnológico que el mismo ayudó a crear.

“Todo el modelo de ‘gustar’ y ‘compartir’ es simplemente basura. No hay esfuerzo ni control de calidad. De hecho, todo está orientado hacia el reverso del control de calidad, con los objetivos de más bajo denominador común y el click-bait. Todo está diseñado para generar una respuesta emocional, a menudo de indignación moral”, asegura Torvalds.

Además de todo ello, cuando se agrega el anonimato, “es asqueroso”, remata. “Algunas personas confunden privacidad y anonimato y piensan que van de la mano, y que proteger un derecho como el de la privacidad significa proteger el anonimato. Creo que eso es incorrecto. Si no puedes probar tu identidad, tu loca perorata en alguna plataforma de redes sociales no debería ser visible, y no deberías poder compartirla o darle al me gusta”, dijo.

En consecuencia, Torvalds no está en ninguna red social hoy en día, aunque utilizó brevemente Google Plus por un tiempo, en la creencia que el intento fallido de Google en las redes sociales era “menos insensato” que los demás.

¿Exceso verbal o análisis certero?

Está claro que el creador de Linux no tiene pelos en la lengua para opinar sobre lo que se le pregunta o de cualquier otra cosa. Sus “excesos verbales” son conocidos y de hecho, el pasado otoño, se retiró una temporada para reflexionar sobre su comportamiento y la agresividad verbal que practica al tiempo que pidió disculpas a quienes hubiera podido ofender a lo largo del tiempo, según explicó.

Sin embargo, no son pocos los que piensan como Linus cuando analizan la situación actual de las redes sociales y en lo que se están convirtiendo. Y eso que no entró en otras cuestiones como la seguridad y privacidad, donde el suspenso absoluto es la calificación que le corresponde ante los desmanes en el tráfico de datos.

Torvalds no es cualquiera porque dirige un desarrollo que es la base de la infraestructura de esas mismas redes sociales por el uso de Linux en Android en los centenares de millones de terminales móviles donde se usan o en los servidores donde se acumulan los datos que las alimentan. Su opinión sobre las redes sociales no es una buena señal para las compañías de Internet que intentan convencer al mundo de lo útiles que son. Y lo son, pero no en su funcionamiento actual.

¿Cómo lo ves? ¿Otra pasada de frenada de Torvalds? ¿Análisis certero de la situación actual de las redes sociales?