Apple Watch Series 5 ¿Qué esperamos del próximo reloj?

Apple Watch Series 5 será el próximo reloj inteligente de la factoría de Cupertino. Y apunta a completar las enormes mejoras que trajo consigo la serie 4.

Los Apple Watch se han convertido en los grandes dominadores de un segmento que por fin están despegando como punto de lanza de los dispositivos de vestir o wearables. Desde un modelo original con la problemática típica de una primera generación, Apple ha sabido madurar las siguientes y los 22,5 millones de unidades vendidas en 2018, multiplicando por cuatro las ventas de sus principales competidores (Samsung y Fitbit) confirman las mejoras.

Apple Watch Series 5 debe ser otro paso hacia delante como explica CNET en un análisis de situación realizado con previsiones de varios medios y analistas. Especialmente en el ámbito del seguimiento de la actividad física y la salud. El Apple Watch no puede rastrear el sueño, al menos no de forma nativa. En su lugar, se basa en aplicaciones de seguimiento del sueño de terceros que pueden instalarse en el reloj, pero no son una solución integrada que funcione a través de las apps de Apple.

Bloomberg publicó un informe en febrero en este sentido. Apple planea integrar un sistema avanzado del sueño, aunque no se conoce si estará disponible este año. Apple adquirió la compañía especializada Beddit en 2017) y tal vez las mejoras en hardware de los Watch Series 4 estuvieran destinados a soportar esta función en el futuro.

Este tipo de funciones necesitan una mayor duración de la batería. El último reloj de Apple puede durar hasta un día y medio sin recargar, pero el Apple Watch Serie 5 podría agregar un procesador más eficiente, específico para cambiar a un modo de bajo consumo por la noche. O simplemente aumentar el tamaño de la batería. Los nuevos chipsets para Wear OS de Qualcomm apuntan a características similares. Los relojes necesitan una mayor duración de la batería.

¿Cuándo funcionará un Apple Watch sin ninguna necesidad de un iPhone? Apple Watch Series 4 fue el primero que llegó a Espala en su variante Cellular, preparado para realizar llamadas telefónicas, responder mensajes, recibir notificaciones y otras funciones sin el iPhone, pero sigue sin ser un dispositivo completamente independiente. Por ahí pueden llegar otras mejoras.

Y hasta que llega esa independencia total ¿Podrá cargarse con la parte trasera de un iPhone? Con AirPower muerto, el Apple Watch está perdido en una tecnología propietaria. El rumoreado soporte para carga inalámbrica Qi en los próximos iPhones posibilitaría la carga del reloj (o de los AirPods) en una función que tienen otros rivales como los Samsung Galaxy S10.

¿Una tienda Apple específica para wearables? El Apple Watch es el último smartwatch importante sin ella. Samsung, Fitbit, Google Wear OS o Garmin ya la tienen y se espera que Apple haga lo propio.

¿Puede lanzar Apple un Watch “económico”? Los modelos de Apple tienen uno de los precios más elevados del segmento, mientra que rivales como Samsung ha comercializado recientemente un Galaxy Watch Active que se vende en España por 230 euros. Un modelo básico de Apple es otra de las novedades que apunta el medio, aunque el nivel de ventas del Watch 4 no invita a ello. Apple Watch Series 5 estaría disponible el próximo otoño según las fuentes. No hay confirmación alguna de Apple.