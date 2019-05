Todo listo para el WWDC 2019 de Apple

WWDC 2019, la trigésima edición de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, arrancará el lunes en el McEnery Convention Center de San José con una conferencia inaugural que se celebrará a las 10 horas AM PT del 3 de junio.

No hay descanso. No nos hemos recuperado del Computex y llega otro de los eventos clave del calendario mundial tecnológico como describió en el anuncio de la keynote Phil Schiller, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple: «La WWDC es el evento de Apple más importante del año. En ella se reúnen miles de los desarrolladores más creativos y entregados del mundo con más de mil ingenieros de Apple para conocer mejor las últimas innovaciones en nuestras plataformas y conectar como una comunidad».

Teniendo en cuenta la importancia de las aplicaciones en todas las plataformas y las impresionantes cifras de negocio de la App Store, no extraña que este evento se haya convertido en el evento más importante de Apple de todo el año. Al igual que la BUILD para Microsoft o el Google I/O para el gigante de Internet, estos encuentros con desarrolladores son cada vez más relevantes para las grandes tecnológicas.

¿Qué esperamos del WWDC 2019?

En una conferencia con y para desarrolladores, el software será la estrella absoluta de la conferencia. Apple ofrecerá una presentación de sus últimas novedades y nuevas herramientas, celebrando sesiones técnicas, actividades prácticas y ponencias de invitados en ámbitos diversos, como el aprendizaje automático, la realidad aumentada, la salud y la forma física, entre otros.

Apple dispone hoy de 1.400 millones de dispositivos activos bajo su ecosistema. Y hay que soportarlos. Es segura la presentación de novedades para sus próximos sistemas operativos comenzando por el nuevo iOS 13 para dispositivos móviles. También la renovación del macOS Mojave para ordenadores Mac; las variantes para wearables, watchOS 6 y el destinado a gestionar su streamer y contenido multimedia, tvOS 13.

Será interesante comprobar si Apple seguirá unificando aplicaciones de iOS y macOS lo que abriría el camino al Mac con ARM. También es seguro que aprovechará el evento para presentar las novedades de sus plataformas de desarrollo y las relacionadas con la App Store y con sus servicios (incluidos los nuevos de streaming), la ‘mina de oro’ actual de los Cupertino que marcó un nuevo récord de ingresos hasta 11.500 millones de dólares el último trimestre.

No es seguro que veamos novedades en hardware, si bien Apple tiene pendiente una importante actualización para 2019. Dejando a un lado los nuevos iPhones que no llegarán hasta septiembre y la reciente actualización de los MacBook Pro, incluyendo el portátil Mac más rápido de la historia con ocho núcleos de procesamiento, lo más interesante sería la esperada presentación de la nueva estación de trabajo Mac Pro. Otros no confirmados son un nuevo portátil Mac Pro de 16 pulgadas y un monitor 6K, todos para el mercado profesional.

WWDC se celebrará del 3 al 7 de junio en la ciudad californiana de San Jose con una keynote inaugural que podrá seguirse en directo desde la app de la WWDC para iPhone, iPad y Apple TV o desde el sitio web de Apple Developer. Como cada año, le dedicaremos una amplia cobertura.