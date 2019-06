Precio y fecha de lanzamiento del Google Pixel 4 y Google Pixel 4 XL

El lanzamiento del Google Pixel 4, y de su hermano mayor, el Google Pixel 4 XL, está previsto para la segunda mitad de octubre de este mismo año, una fecha que encaja a la perfección en la franja temporal que han seguido los modelos de las generaciones anteriores, y que nos dejaría un evento de presentación para la segunda semana de dicho mes.

En PhoneArena se atreven incluso a dar una fecha concreta del lanzamiento del Google Pixel 4 y del Pixel 4 XL, el 24 de octubre. No hay nada confirmado así que es una simple estimación, pero en cualquier caso podemos estar seguros de que lo veremos a principios de octubre y que llegará al mercado a finales del mismo.

Una de las novedades más importantes que traerán los nuevos terminales estrella del gigante de Mountain View la tenemos en la distribución de la cámara trasera. Las primeras filtraciones nos dejaron unos prototipos con un diseño más clásico y más cercano al que presentan los Google Pixel 3 y Google Pixel 3 XL, pero según las últimas informaciones eran prototipos tempranos que acabaron siendo descartados.

Google ha dado el salto a una configuración de doble cámara trasera ubicada en una especie de «isla» cuadrada que ocupa una buena porción del lateral izquierdo. No es la primera vez que un smartphone recurre a una construcción de este tipo para dar cobijo a una cámara de altas prestaciones (recordad el Lumia 1020 o el reciente Huawei Mate 20 Pro), pero lo cierto es que no es algo habitual y todavía sigue generando sensaciones enfrentadas. Es comprensible, ya que representa un elemento que a nivel estético puede no gustar a todo el mundo, pero en cualquier caso lo importante es que sugiere que ambos terminales vendrán con cambios muy grandes a nivel de fotografía y vídeo.

No debemos olvidar que según diversas filtraciones Apple también optará por una configuración de cámara de este tipo con el iPhone XI, un terminal que supondrá una evolución menor frente a la generación actual.

A nivel de especificaciones no hay cambios, al menos de momento, así que se mantiene todo lo que habíamos ido viendo hasta ahora, los Google Pixel 4 y Pixel 4 XL tendrán una pantalla P-OLED de 5,8 y 6,5 pulgadas, respectivamente, montarán un SoC Snapdragon 855, estarán equipados con 6 GB de RAM y dispondrán de 128 GB de capacidad de almacenamiento en sus versiones básicas.

Con respecto al precio hay cierta controversia, aunque por lo general todos estamos de acuerdo en que se mantendrá la tendencia al alza que hemos visto en versiones anteriores. Así, se espera que los precios de lanzamiento del Google Pixel 4 y Pixel 4 XL sea de 849 y 949 euros, respectivamente.