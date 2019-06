¿Te has perdido alguna vez siendo pequeño en la playa? o peor ¿has perdido durante unos segundos a tus hijos? Son situaciones que se repiten mucho en verano con las playas abarrotadas, quitas la vista durante un segundo y cuando te das cuenta desaparecen. Lo normal es que acabe bien, te pones de pie y lo ves despistado, o alguien que lo ha visto nervioso o llorando lo ayuda y lo lleva hasta aquí. A pesar de todo, siempre viene bien que la tecnología pueda echarnos una mano en estas situaciones de estrés.

En Amazon existen distintas marcas de relojes inteligentes para los más pequeños que cuentan con GPS y que pueden seguirse desde cualquier smartphone. El problema de estos relojes que cuando se acaba la batería, se acaba el seguimiento y para que funcione el GPS necesita una tarjeta SIM. Por eso nos ha llamado la atención la marca italiana Blu Oberon, que acaba de llegar a España y que cuenta con pulseras y collares para perros muy ligeros y con chip geolocalización.

Blu Oberon es una marca italiana que llega a España este año con pulseras y collares con servicio de geolocalización. Pensados para que puedan llevarlos en la muñeca tanto niños como adultos, o en el cuello en el caso de las mascotas, estos accesorios están conectados en todo momento con móviles y ordenadores.

Si un niño o perro se pierde y es encontrado por otra persona con un smartphone con conexión a Internet, al leer su pulsera o collar se envía automáticamente una sms o correo al teléfono o cuenta que esté asociado a esa pulsera o collar.

Con un peso de apenas dos gramos y dotadas de un microchip con un espesor de 60 micras integrado en un tejido elástico, Bluon.me funciona en todas las partes del mundo emitiendo una notificación mediante sonido o vibración que lleva a la página web llamada Safeguard en la que se puede ver un mapa interactivo que muestra la última posición del niño, adulto o mascota y permite conocer las condiciones meteorológicas del lugar en el que se encuentra.

Con esta pulsera no podremos seguir al niño en todo momento, pero sí sabremos donde está cuando alguien lo encuentre. De esta forma, al no llevar un chip GPS permanentemente activo, la pulsera no necesita ni batería ni tarjeta SIM y su precio es mucho más bajo, 19,90 euros, tanto la pulsera como el collar para perros. Además, tampoco hay que preocuparse por si se mojan porque estos accesorios son totalmente impermeables, pudiéndose lavar y resistiendo a temperaturas más altas de los 90 grados.

El tipo de dispositivo tampoco es ningún problema: estas innovadoras pulseras inteligentes pueden enviar notificaciones de geolocalización a cualquier dispositivo, ya sea móvil, Smartphone, ordenador, tableta, iPhone e iPad incluidos.