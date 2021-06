TomTom Go Discover, ¿Merece la pena un GPS dedicado?

TomTom GO Discover es la serie de dispositivos de navegación por satélite más avanzada del fabricante holandés, uno de los grandes especialistas mundiales que además de línea propia de hardware, ofrece gestión de flotas para empresas, la de automoción para grandes fabricantes y software para móviles inteligentes como el TomTom GO Navigation para Android que tuvimos oportunidad de analizar hace unos meses.

Los navegadores por satélite dedicados se están convirtiendo en un rara avis del mundo tecnológico. Cada vez tenemos menos novedades que celebrar y es sencillo de entender. Los nuevos automóviles, atendiendo al proceso de inmersión tecnológico por el que está pasando esta industria en el paso imparable de motorizaciones de combustión a las híbridas-eléctricas, han puesto el foco en mejorar sus sistemas de info-entretenimiento e incluyen sistemas de navegación por satélite cada vez más potentes e integrados.

Por otro lado, la potencia de las funciones de GPS de los móviles inteligentes no ha dejado de aumentar, lo que unido a unas pantallas cada vez más grandes y con mayor resolución, y apps móviles y servicios de navegación cada vez mejor resueltas y variadas, ha provocado que una buena parte de usuarios los use abandonando el hardware dedicado.

Sin embargo, los dispositivos exclusivos para estas tareas todavía tienen mercado que atender. Están diseñados específicamente para ello, cuentan con hardware de GPS, brújula y antenas más confiables que el de móviles inteligentes, una solución de software/servicios perfectamente preparados y la conectividad avanzada que se espera de ellos. TomTom nos ha cedido amablemente una unidad de prueba y la conclusión rápida es que cualquier usuario o profesional le puede sacar rentabilidad en pocos viajes.

TomTom GO Discover, especificaciones

La serie es la última y más avanzada de las comercializadas por TomTom. Se ofrece en tres versiones muy similares en diseño, hardware y software, pero diferentes según su tamaño de pantalla y resolución nativa, 5, 6 y la versión de 7 pulgadas que es la que hemos analizado y que la firma califica como el GPS «más grande, rápido e inteligente» de su catálogo para consumo.

Pantalla LCD táctil capacitiva de 7 pulgadas Resolución HD – 1.280 x 800 píxeles CPU No definida Memoria 2 GB de RAM Almacenamiento 32 GB de almacenamiento interno Conectividad Bluetooth 5, Wi-Fi 5 doble banda y USB 3.0 Tipo A Varios Montaje Click-and-Drive

Cargador de coche de 12 vatios

Cable USB

Guía de inicio rápido

Altavoz Batería Autonomía para 116 minutos con brillo máximo Dimensiones 18.7 x 2 x 12.2 cm – 400 gramos de peso Software Interfaz de usuario, Mapas y Navegación TomTom

TomTom GO Discover se entrega en un paquete con la unidad; un adaptador de corriente de 12 voltios para funcionar/cargar en el automóvil; un cable de generosas dimensiones de USB Tipo A a micro-USB acodado para conectar al dispositivo; un soporte de uso rápido para montaje en la luna del coche y una guía de inicio rápido en papel.

Diseño y montaje

TomTom GO Discover ha mejorado en todos los apartados a sus predecesores, pero sigue siendo muy grande, pesado y bien gordito. Más aún, si usas un móvil inteligente como GPS (incluso con un tamaño de pantalla similar) te va a sorprender al compararlos por sus enormes dimensiones y unos biseles de pantalla que son de otra época.

Es seguramente el precio a pagar por disfrutar de las ventajas de un dispositivo dedicado como este. Si su tamaño se te hace excesivo, recuerda que puedes optar por los modelos de 5 o 6 pulgadas, aún perdiendo tamaño de visualización y resolución. El resto del hardware, software y servicios que veremos después son idénticos.

Si la elegancia no es su punto fuerte, hay que destacar la sensación de robustez, calidad de construcción y acabados en color negro. En el frontal, no tiene nada que despiste cuando está en uso, solo la pantalla y el logo de TomTom.

En la parte trasera encontramos el botón de encendido/apagado en un lateral superior, mientras que en la parte inferior central tenemos el conector USB y el soporte para el montaje del adaptador con el que lo ‘pegaremos’ en el cristal del coche.

Para ello, el dispositivo tiene dos ranuras en ángulo en la parte inferior y un conector magnético en la superior de una potencia colosal para que nada sea capaz de moverlo. Incluso cuesta quitar este soporte Click-and-Drive que se acompaña con el dispositivo.

Muy bien resuelto, consta de dos partes, la pieza que se conecta magnéticamente al GPS y la que se pega en la luna con una ventosa. Como todo el conjunto, es de generosas dimensiones, gran capacidad de sujeción y sencilla aplicación simplemente girando la rueda a ello dedicada. A pesar del tamaño y peso del conjunto, no se cae por muchos baches o saltos que haya en la carretera, mientras que el sistema de bola rodante complementaria permite situar el dispositivo en la posición e inclinación preferida por el conductor.

El soporte incluido en el kit está destinado a uso en la luna principal del automóvil, pero TomTom comercializa por separado otros kits para sujeción en el salpicadero o en las rejillas de ventilación. Además de los oficiales, también puedes encontrar accesorios de terceros compatibles con este modelo por si prefieres instalarlo en otro sitio que no sea el parabrisas.

Interfaz y funciones

La puesta en marcha de este GPS es tan sencilla como anteriores modelos de TomTom y básicamente pasan por seleccionar alguno de los múltiples idiomas soportados incluyendo español (de España y latino); el país de referencia; la localización para poder recibir algunos servicios; la configuración del teléfono que -en su caso- queremos conectar (no es obligatorio); configurar el Wi-Fi para actualizar software y mapas; conectar a la cuenta de TomTom (también opcional) o seleccionar si el vehículo emplea un motor de combustión o eléctrico para optimizar el perfil del usuario y los POIs que se mostrarán.

La interfaz es clara, funcional, de navegación muy sencilla y similar al de la app Go Navigation que la firma ofrece para smartphones, pero en este caso con botones de buen tamaño aprovechando la gran pantalla táctil con resolución HD. No sabemos si será por el digitalizador, por el incremento de la memoria RAM o por el nuevo procesador que monta este TomTom GO Discover, pero lo cierto es que la pantalla táctil responde a la perfección a los toques, al igual que el zoom y los movimientos.

En un dispositivo de navegación por satélite el software y los servicios son más importantes que el propio hardware. Uno de los puntos fuertes de TomTom es su amplísima colección de mapas 3D de todo el planeta que la firma instala en sus soluciones y también vende a terceros proveedores.

Y es que los mapas son la base principal de cualquier equipo de navegación y estos son de los mejores del mercado de consumo. Puedes instalar los que necesites de regiones o países, con actualizaciones semanales y gratuitas durante toda la vida del dispositivo, lo que es toda una garantía para mantenerlos actualizados y crear rutas más precisas. Además, las actualizaciones de mapas (y las del propio software del GPS), se realizan sin necesidad de cables mediante la conexión Wi-Fi 5 de doble banda que soportan y que ha conseguido triplicar la velocidad de la conexión frente a anteriores modelos.

En cuanto a la planificación de los viajes no puede ser más sencilla, buscas (por dirección, código postal, una ciudad o algún otro punto de interés), pulsas y el navegador hará el resto seleccionando la mejor ruta y ofreciendo alternativas e instrucciones paso a paso. Las búsquedas, así como otras funciones de configuración o manejo, se pueden activar por comandos de voz. El conjunto de comandos es mucho más pequeño que el que obtendrías con el Asistente de Google, Alexa o Siri, pero ofrece lo básico.

Los ajustes son los típicos en este tipo de dispositivos, comenzando por los mapas y visualización; los puntos de interés que prefieres aparezcan en la interfaz; el tipo de radares integrados en los mapas; información de horas de ruta o de llegada a destino; color del tema; cambio entre vista diurna o nocturna, además de las de sonido, las alertas, y las voces a usar, ampliables mediante descarga adicional y en español, disponibles con toque idiomático particularizado para España, Argentina y México.

En cuanto a los servicios añadidos ‘Live’ y además de las alertas de radares de tráfico, destaca la tecnología TomTom Traffic, que permite evitar los atascos accediendo a opciones de rutas alternativas en tiempo real conectado por Bluetooth con tu móvil inteligente.

También puedes ahorrar dinero con una función de información de los precios del combustible a tiempo real, donde el TomTom GO Discover buscará las gasolineras y los precios más baratos en la ruta. Lo mismo con el estacionamiento, ahorrando tiempo y dinero ya que el navegador mostrará los estacionamientos en garajes y aparcamientos (incluidos los gratuitos) y su disponibilidad antes de llegar al destino. Estas funciones son gratuitas durante el primer año tras la compra del dispositivo y después estarán disponibles bajo pago por suscripción.

También puedes usar otros servicios añadidos «MyDrive«, que solo requiere alta con un ID y permite planificar rutas cómodamente desde el navegador de un PC y recopilar y sincronizar los lugares que hayas visitado, tus favoritos o los archivos PDI (en formato OV2) propios o de la comunidad.

Conclusiones, disponibilidad y precio

¿Merece la pena un dispositivo de navegación por satélite dedicado cuando los automóviles están integrando GPS en sus sistemas de info-entretenimiento y los versátiles smartphones actuales también ofrecen esas funciones?

No es una pregunta sencilla de responder y cada usuario tendrá que decidir según sus necesidades. En nuestra opinión, este TomTom GO Discover es un dispositivo que se puede amortizar en pocos viajes, aunque creemos que el precio debería estar algo más ajustado y los servicios añadidos (muy interesantes) deberían ser gratuitos más allá del año de prueba.

A destacar algunos cuestiones de las comentadas como la más importante a valorar en cualquier GPS: su enorme colección de mapas en 3D de gran fiabilidad, con actualización semanal y éstos sí gratuitos durante toda la vida del dispositivo. En cuanto a la puesta en marcha, manejo de la interfaz, planificación de rutas y navegación, no puede ser más sencilla y efectiva. Diseño no busques. No es ligero, ni delgado, pero a cambio se nota robusto y bien construido, mientras que su sólido soporte está resuelto perfectamente para sostenerlo.

TomTom GO Discover está disponible en el portal web del fabricante en las tres versiones comentadas y con los siguientes precios:

Pantalla de 5 pulgadas: 229,99 euros

Pantalla de 6 pulgadas: 259,95 euros

Pantalla de 7 pulgadas: 299,95 euros

TomTom realiza los envíos gratuitamente en 3 o 4 días laborables, pero si prefieres el canal minorista, Amazon lo vende con algo de descuento y la unidad probada de 7 pulgadas se puede adquirir actualmente por 288 euros.