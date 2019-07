Windows 7 será un nuevo «caso Windows XP» con los datos de junio

Los usuarios de Windows 7 no tienen ninguna prisa para migrar a Windows 10, según los datos de cuota de mercado de junio publicados hoy por Netmarketshare.

Windows 10 pasó del 45,73% al 45,79% en junio. Prácticamente sin crecimiento a pesar del impulso que se esperaba tras el lanzamiento de la última versión Windows 10 May 2019 Update. Mientras, Windows 7 mantuvo posiciones en apenas una décima, acaparando el 35,44% de cuota de mercado.

La tercera versión de Windows que aún recibe soporte, 8.1, aumentó su participación del 3.97% al 4.51%. La única buena noticia para Microsoft es que la cuota de Windows XP (sin soporte desde hace años) ha bajado con fuerza y ya solo tiene un 1,81%.

Los sistemas alternativos a los de Microsoft mantienen posiciones. La suma de los macOS instalados supera el 9%, mientras que Linux (sin contar Chrome OS) no puede superar el 2% de cuota de mercado.

Windows 7 será un nuevo «caso Windows XP»

Es la principal conclusión del último informe mensual de la firma de análisis. A seis meses de la finalización del soporte técnico de Windows 7, todo apunta que Microsoft no podrá evitar un nuevo «caso Windows XP» y decenas de millones de equipos quedarán expuestos a ataques informáticos aprovechando las vulnerabilidades no parcheadas al no recibir actualizaciones de seguridad.

Windows XP tenía una cuota de mercado global del 27% cuando finalizó su soporte técnico oficial. Si no hay un giro brusco de la tendencia, Windows 7 tendrá en enero de 2020 una cifra similar o superior.

Hay funciones y características novedosas en Windows 10 como para recomendar una actualización, pero también otros aspectos (interfaz, Modern UI, recopilación de datos, bloatware, actualizaciones fallidas….) que no han terminado de gustar a un buen grupo de usuarios que sigue prefiriendo un sistema tan solvente como Windows 7.

Ya te contaremos con próximos informes mensuales. Y si Microsoft tiene un plan que en seis meses sea capaz de convencer a los usuarios de Windows 7 de su paso a Windows 10. Todo debería comenzar por un nuevo programa de actualización general y gratuito. No lo descartes.